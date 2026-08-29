sábado 29  de  agosto 2026
AMÉRICA LATINA

Panamá presenta marca país para atraer inversiones y turismo

El nuevo proyecto busca promover turismo, inversión, exportación, cultura y sostenibilidad

Vista parcial del acto conmemorativo marca país Anfitrión del Mundo , enel Centro de Convenciones de Amado, en Ciudad Panamá.

Vista parcial del acto conmemorativo marca país Anfitrión del Mundo , enel Centro de Convenciones de Amado, en Ciudad Panamá.

Marca país Anfitrión del Mundo / Angélica Courel CHEMISTRY CULTURA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Panamá apuesta por más y presenta su marca país Anfitrión del Mundo para promover una serie de renglones y servicios que situaría a la nación americana en la palestra internacional.

De hecho, la nueva marca país busca promover turismo, inversión, exportación, cultura y sostenibilidad.

Lee además
El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM), habla durante la conferencia inaugural del Escudo de las Américas en la sede del Comando Sur, en Doral, Florida, el 5 de marzo de 2026.
SEGURIDAD REGIONAL

Escudo de las Américas se reúne en Panamá para "enfrentar las amenazas en el hemisferio"
Imagen de referencia de una patrulla de policía.
SEGURIDAD

Panamá expulsa a un cubano-estadounidense buscado en EEUU por narcotráfico

“Eso demuestra una vez más que, cuando nos unimos alrededor de un propósito conjunto, somos capaces de lograr grandes cosas”, señaló el presidente de la República, José Raúl Mulino, a través de un mensaje.

“Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la consistencia y la continuidad que necesita para crecer, posicionarse y que se reconozca en el mundo”, subrayó.

La nueva tarjeta de presentación cuenta con los apoyos del Fondo Nacional de Promoción Turística (Promtur) y la Autoridad de Turismo de Panamá.

De hecho, el proyecto tiene en cuenta el patrimonio del país en materias de conectividad aérea, logística, servicios, naturaleza, cultura y capacidad operativa.

Gloria María De León Zubieta, administradora general de la Autoridad de Turismo, destacó que la marca país busca representar a toda la nación panameña y no únicamente al sector turístico.

“Una marca país no es lo que otros dicen que somos, es lo que realmente somos como panameños”, afirmó.

Luego resaltó que el nuevo proyecto permite que sectores públicos y privados tengan “una sola voz” para promocionar a Panamá internacionalmente y facilitar las inversiones.

La presentación oficial del plan promocional se realizó en el Centro de Convenciones de Amado, en Ciudad Panamá, y contó además con un programa cultural.

Temas
Te puede interesar

Fenómeno El Niño causa sequía en países de la región: Puerto Rico, El Salvador y Panamá afectados

Altas temperaturas pueden opacar el brillo de las mariposas azules de Latinoamérica

Piden a Venezuela y a EEUU dar a conocer condiciones del "histórico" contrato petrolero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los astronautas observan mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, llega para hablar durante la presentación de la Medalla de Honor Espacial del Congreso en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, Texas, el 28 de agosto de 2026.
EEUU

Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a los cuatro astronautas de Artemis II

El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado  Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.
EEUU

Trump anuncia el "mayor acuerdo petrolero" con Venezuela: "Una transacción histórica"

Doral es una municipalidad de sostenido crecimiento.
PREOCUPACIÓN

Temor por redadas de ICE reduce actividad comercial y vehicular en Doral

Delfos en la antigüedad, Grecia.
VIAJES

Delfos, centro espiritual de los antiguos griegos

Estudiantes esperan para recibir sus alimentos en una cafetería escolar.
DISTRITO ESCOLAR

Almuerzos podrían costar hasta $1.206 por alumno en un año escolar en Miami-Dade

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
WASHINGTON

EEUU busca el ahogamiento económico total del régimen de Irán

Por Leonardo Morales
El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado  Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.
EEUU

Trump anuncia el "mayor acuerdo petrolero" con Venezuela: "Una transacción histórica"

Estudiantes esperan para recibir sus alimentos en una cafetería escolar.
DISTRITO ESCOLAR

Almuerzos podrían costar hasta $1.206 por alumno en un año escolar en Miami-Dade

Vista frontal de la Ermita de la Caridad en Miami, Florida. 
FE Y TRADICIÓN

La Virgen de la Caridad lleva su peregrinación al norte de Miami-Dade y Broward

Doral es una municipalidad de sostenido crecimiento.
PREOCUPACIÓN

Temor por redadas de ICE reduce actividad comercial y vehicular en Doral