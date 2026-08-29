Panamá presenta marca país para atraer inversiones y turismo

Vista parcial del acto conmemorativo marca país Anfitrión del Mundo , enel Centro de Convenciones de Amado, en Ciudad Panamá.

MIAMI.- Panamá apuesta por más y presenta su marca país Anfitrión del Mundo para promover una serie de renglones y servicios que situaría a la nación americana en la palestra internacional.

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“Eso demuestra una vez más que, cuando nos unimos alrededor de un propósito conjunto, somos capaces de lograr grandes cosas”, señaló el presidente de la República, José Raúl Mulino, a través de un mensaje.

“Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la consistencia y la continuidad que necesita para crecer, posicionarse y que se reconozca en el mundo”, subrayó.

La nueva tarjeta de presentación cuenta con los apoyos del Fondo Nacional de Promoción Turística (Promtur) y la Autoridad de Turismo de Panamá.

De hecho, el proyecto tiene en cuenta el patrimonio del país en materias de conectividad aérea, logística, servicios, naturaleza, cultura y capacidad operativa.

Gloria María De León Zubieta, administradora general de la Autoridad de Turismo, destacó que la marca país busca representar a toda la nación panameña y no únicamente al sector turístico.

“Una marca país no es lo que otros dicen que somos, es lo que realmente somos como panameños”, afirmó.

Luego resaltó que el nuevo proyecto permite que sectores públicos y privados tengan “una sola voz” para promocionar a Panamá internacionalmente y facilitar las inversiones.

La presentación oficial del plan promocional se realizó en el Centro de Convenciones de Amado, en Ciudad Panamá, y contó además con un programa cultural.