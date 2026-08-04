martes 4  de  agosto 2026
SEGURIDAD

Panamá expulsa a un cubano-estadounidense buscado en EEUU por narcotráfico

El estatus legal de esta persona en Panamá no fue precisado por el oficina de Migración, que se limitó a señalar que fue remitida desde la provincia occidental de Chiriquí

Imagen de referencia de una patrulla de policía.

Imagen de referencia de una patrulla de policía.

PIXABAY

CIUDAD DE PANAMÁ.- Las autoridades de Migración de Panamá informaron este martes de que expulsaron a un ciudadano cubano nacionalizado estadounidense buscado en Estados Unidos por narcotráfico.

El estatus legal de esta persona en Panamá no fue precisado por el oficina de Migración, que se limitó a señalar que fue remitida desde la provincia occidental de Chiriquí, llevada a un albergue de la institución y trasladada bajo custodia a EEUU.

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Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, es una provincia muy apetecida por expatriados estadounidenses y europeos, dado su clima de montaña y vocación turística enfocada en la naturaleza y haciendas cafeteras.

El ciudadano expulsado, que no fue identificado, es un "cubano nacionalizado estadounidense, quien mantenía una orden de arresto vigente en el estado de Florida por comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas", indicó la breve misiva del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño.

FUENTE: Con información de AFP

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