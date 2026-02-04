Panamá rechaza amenaza de China por anulación de contrato portuario en el canal

CIUDAD DE PANAMÁ - Panamá rechazó este miércoles las advertencias del régimen chino, que amenazó con hacerle pagar un “alto precio” por la anulación del contrato que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings operar dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá . La controversia elevó la tensión geopolítica en el marco del pulso entre Washington y Pekín por el control de infraestructuras clave en el hemisferio occidental.

El gobierno chino calificó como “extremadamente absurda” la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña que anuló la concesión portuaria y advirtió sobre represalias si Panamá no revierte la decisión, según informó Bloomberg. La respuesta panameña fue inmediata.

COMUNICADO Sobre la decisión de la Corte Suprema de Panamá que anula las concesiones de 'Panama Ports'

“Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario”, afirmó el presidente José Raúl Mulino en la red social X. Subrayó, además, que “Panamá es un Estado de derecho” y que respeta las decisiones del Poder Judicial.

En paralelo, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, advirtió que Pekín “defenderá con firmeza los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, una declaración interpretada como presión directa sobre el gobierno panameño. Sin mencionar a China, la Cancillería de Panamá respondió que el fallo judicial “no es una decisión de carácter político ni geopolítico”, sino “estrictamente jurídica”, y reiteró que su política exterior se rige por el respeto mutuo y la no injerencia.

Una concesión cuestionada

La crisis estalló el jueves pasado cuando la Corte Suprema anuló el contrato de CK Hutchison, renovado en 2021 por 25 años, al considerar que presentaba “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa”, sin justificación y en perjuicio de las finanzas del Estado. La sentencia concluyó que la renovación se realizó de forma automática, sin el refrendo de la Contraloría ni una renegociación acorde con el crecimiento del sector portuario.

La empresa opera desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, ubicados en las entradas del canal. Para Estados Unidos, estas operaciones han sido un punto sensible de seguridad estratégica.

Respaldo de Washington

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advirtió sobre la influencia de Pekín en el Canal de Panamá y expresó su intención de recuperar garantías sobre una vía que fue construida por Estados Unidos e inaugurada en 1914. Aunque el canal es administrado por una autoridad panameña autónoma, Washington sostiene que China ejerce influencia indirecta a través de empresas como Hutchison.

La anulación del contrato fue recibida con satisfacción en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que “Estados Unidos se siente alentado” por la decisión judicial. En respuesta, el portavoz chino acusó a Washington de actuar con una “mentalidad de Guerra Fría” y un “sesgo ideológico”, al tiempo que lanzó nuevas críticas contra el papel estadounidense en la región.

Impugnación y transición

Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, anunció que impugnará la decisión en instancias internacionales y acusó al Estado panameño de causarle “graves daños” tras lo que calificó como una campaña en su contra. No obstante, el gobierno panameño informó que la empresa danesa Maersk asumirá de forma temporal la administración de las terminales hasta que se adjudique una nueva concesión.

El fallo judicial se produjo en medio de un proceso, aún inconcluso, de venta de los puertos anunciado por Hutchison en marzo de 2025, que contemplaba ceder su participación a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por un monto estimado de 22.800 millones de dólares.

Estados Unidos y China son los principales usuarios del Canal de Panamá, por donde transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial. La disputa actual refuerza las alertas de Washington sobre la expansión de la influencia china en infraestructuras críticas de América Latina y el Caribe.

FUENTE: Con información de AFP