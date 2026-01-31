Sobre la decisión de la Corte Suprema de Panamá que anula las concesiones de 'Panama Ports'

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) acoge y respalda firmemente la histórica decisión de la Corte Suprema de Panamá de anular la prórroga de la concesión de Panama Ports Company.

Este fallo representa un punto de inflexión estratégico para Panamá, el Hemisferio Occidental y la seguridad marítima global.

Al declarar inconstitucionales los contratos portuarios en manos de Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, Panamá ha reafirmado el control soberano sobre una infraestructura situada en el corazón del sistema comercial mundial. Las puertas de entrada atlántica y pacífica del Canal de Panamá no son activos comerciales ordinarios. Son nodos estratégicos cuyo control conlleva profundas implicaciones económicas, de seguridad y geopolíticas.

Igualmente trascendental es el nombramiento de Alberto Alemán Zubieta para supervisar la transición de la gestión portuaria. La trayectoria del Sr. Alemán como principal arquitecto de los primeros dieciséis años del Canal de Panamá bajo administración panameña constituye un referente mundial de excelencia operativa, integridad institucional y conducción estratégica. Su liderazgo aporta credibilidad inmediata, continuidad y tranquilidad a la navegación internacional, a los inversionistas y a los gobiernos socios.

MSI² evalúa este desarrollo como una validación significativa de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. La administración estadounidense ha identificado correctamente la infraestructura estratégica como un dominio central de la competencia entre grandes potencias, donde la penetración económica puede traducirse rápidamente en influencia política y vulnerabilidad en materia de seguridad. La decisión de Panamá demuestra que la presión diplomática coordinada, el rigor jurídico y el respeto por la soberanía nacional pueden producir resultados decisivos.

La reacción enérgica de Pekín confirma aún más lo que está en juego. La respuesta de China deja claro que estos activos portuarios nunca fueron puramente comerciales. Formaban parte de un patrón más amplio de posicionamiento estratégico del Partido Comunista Chino a lo largo de puntos críticos del sistema marítimo mundial.

El fallo de Panamá fortalece la neutralidad y la resiliencia del Canal de Panamá, protege la continuidad del comercio global y refuerza un principio fundamental de la seguridad hemisférica: la infraestructura estratégica en las Américas debe permanecer libre de apalancamiento autoritario e influencia coercitiva.

MSI² felicita al Poder Judicial panameño, al Gobierno de Panamá y a los profesionales encargados de gestionar esta transición. La decisión establece un precedente importante para la gobernanza constitucional, la transparencia y el control soberano en toda la región.

Este fallo no pone fin a la competencia estratégica en el hemisferio. Pero marca un revés evidente, significativo y estratégico para el Partido Comunista Chino y una victoria relevante para la soberanía, el Estado de derecho y la seguridad hemisférica.

Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²)

Impulsando claridad, soberanía y visión estratégica en el Hemisferio Occidental