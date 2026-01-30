viernes 30  de  enero 2026
ENCUENTRO

CEAPI apuesta por Iberoamérica, impulsa diálogo con mandatarios de Brasil, Chile y Bolivia

La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, se reunió con gobiernos de la región durante un foro de la CAF en Panamá

La presidenta de CEAPI con José Antonio Kast, presidente electo de Chile

Cortesía CEAPI
Vilanova mantuvo diálogo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, en representación de CEAPI&nbsp; &nbsp;

Cortesía CEAPI
Vilanova con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Cortesía CEAPI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- En su propósito de fortalecer lazos con naciones del mundo, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) realizó encuentros con varios gobiernos de la región para impulsar el diálogo con miras al desarrollo empresarial, durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, realizado en la capital de Panamá.

La presidenta del CEAPI, Núria Vilanova, mantuvo diálogos con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; y José Antonio Kast, presidente electo de Chile quien tomará posesión del cargo el 11 de marzo próximo.

En el marco del evento, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Vilanova, junto a una delegación de empresarios de la asociación, también se reunió con Ito Bisonó, ministro de la República Dominicana, y la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, según nota del Consejo Empresarial.

El CEAPI reúne en su seno a 350 empresarios, presidentes de las compañías líderes iberoamericanas, y busca impulsar vínculos empresariales, comerciales, sociales y humanos con los bloques del mundo.

CEAPI, apuesta por Iberoamérica

Vilanova destacó “la apuesta” de CEAPI y de cada uno de los sus miembros por Iberoamérica, en todos los diálogos que mantuvo con los presidentes y representantes de gobiernos de la región, según se informó.

“En una era de cambios geopolíticos, es el momento de dar un paso al frente y trabajar juntos por hacer del espacio empresarial iberoamericano el punto de conexión más potente entre Latinoamérica y la Unión Europea”, afirmó.

La presidenta de CEAPI, en representación de la organización, también intervino en el panel La Voz del Sector Privado: La Ruta de la Expansión Regional, y así como en talleres y mesas redondas sobre geopolítica y el futuro de Latinoamérica, se informó.

Empresas fortalecidas

Durante su intervención, Vilanova recalcó que la necesaria robustez empresarial para llevar sus capacidades hacia otros países.

“Cuando una empresa cree de verdad en sí misma, en su equipo, en sus productos y en su metodología, debe aspirar a expandirse a otros países; de lo contrario, lo que está demostrando es que su verdadero talento reside únicamente en el control y en el conocimiento del mercado local”.

Se destacó la participación de CIAPI en el taller Diálogos sobre la gobernanza PNUD-CAF, y en la sesión privada América Latina y el Caribe ante la nueva geopolítica mundial: retos y soluciones.

Allí se identificaron enfoques, prioridades y recomendaciones para fortalecer la voz internacional de la región y su capacidad de respuesta ante el nuevo escenario global.

En 2025, CEAPI presenta un plan de 10 propuestas claves para alcanzar “una Iberoamérica más conectada con Europa”.

FUENTE: Con información de CEAPI, nota de prensa

