viernes 30  de  octubre 2026
OPERATIVO

Golpe al Cártel del Golfo: México captura a un importante jefe de la organización criminal

El secretario de Seguridad de México dijo que el detenido está vinculado con homicidio, secuestro, extorsión, y tráfico de drogas, armas y personas hacia EEUU

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

AFP
Por Santiago Perales

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades de México detuvieron el jueves en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, noreste de México, a Axel Alfredo, alias "Axel", identificado como segundo al mando del grupo delictivo "Ciclones", facción perteneciente al Cártel del Golfo.

El sujeto es vinculado por las autoridades con los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó en la red social X que el capturado también es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de la SSPC, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que perdió la vida un agentes y varios resultaron heridos.

"Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune", aseveró el funcionario.

García Harfuch dijo que, durante el operativo, fue arrestada otra persona, de quien no reveló su identidad. Además, aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo.

"Ambos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aerea Mexicana a la Ciudad de México", especificó Harfuch.

El arresto fue el resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional de México.

Cártel del Golfo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana describió a Axel Alfredo como hijo de José Alfredo, alias 2El Contador" jefe del Cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, conocido como ‘El Mata Amigos’ y exjefe del Cártel del Golfo, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad ‘El Altiplano’, en el central Estado de México.

El 7 de mayo de 2023, tras una orden técnica de investigación, Axel Alfredo fue detenido por personal del Ejército mexicano en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal.

Pero, el 18 de enero de 2024, las autoridades judiciales decidieron que el sujeto llevara su proceso en libertad.

El pasado 9 de febrero, nueve presuntos integrantes del Cartel del Golfo fueron detenidos en Matamoros, entre ellos Antonio Guadalupe, acusado de graves delitos en México y Estados Unidos

FUENTE: Con información de EFE

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