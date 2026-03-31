martes 31  de  marzo 2026
ACUERDOS

Panamá y EEUU refuerzan alianza para combatir el crimen organizado en la región

Ambos gobiernos destacaron la necesidad de fortalecer mecanismos conjuntos para combatir organizaciones criminales que operan en rutas marítimas

Fotografía cedida por la Presidencia de Panamá del presidente panameño José Raúl Mulino (2-i) reunido con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan (c), este martes, en la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE

Fotografía cedida por la Presidencia de Panamá del presidente panameño José Raúl Mulino (2-i) reunido con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan (c), este martes, en la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ .- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, coincidieron este martes en la necesidad de una "estrategia" en América que combata los carteles y el crimen organizado.

Mulino y Donovan se reunieron hoy en el Palacio de las Garzas, la sede presidencial ubicada en el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá, para dialogar sobre la "protección de los puertos, de las cadenas de suministro, y de garantizar un clima de paz, orden y prosperidad en el hemisferio", según el comunicado oficial de Panamá.

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En ese encuentro también estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, así como los ministros panameños de Exteriores, Javier Martínez Acha, de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y de Seguridad, Frank Ábrego, a los que se sumaron directores de otras fuerzas de seguridad del Estado.

Cooperación estratégica

Coincidieron en que con los próximos ejercicios de seguridad en Panamá, con la participación de una veintena de países, se podría "promover en otros gobiernos la idea de reforzar la cooperación contra los flagelos de los carteles, organizaciones terroristas y grupos criminales dedicados al tráfico de personas".

Estados Unidos mostró su interés "en impulsar el intercambio de información estratégica sobre seguridad marítima y sobre detección de operaciones ilegales de carteles y organizaciones del crimen organizado", mientras que Mulino propuso recuperar un plan de vigilancia en las costas por medio de radares.

Donovan llegó el lunes a Panamá para reunirse con el Gobierno y discutir los "esfuerzos en curso" para combatir el narcotráfico y asegurar la defensa del Canal de Panamá, según una publicación en redes del Comando Sur.

Además el portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegaron el pasado domingo a aguas panameñas con parada hasta el 2 de abril en el marco del ejercicio multinacional 'Mares del Sur 2026', que los llevará por el resto del continente.

El Gobierno de Panamá se sumó en marzo al 'Escudo de las Américas', la alianza del presidente Donald Trump con gobiernos de la derecha latinoamericana para combatir al crimen organizado.

FUENTE: Con información de EFE

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