martes 12  de  mayo 2026
PANDILLAS

Ataque armado deja dos muertos en una de las vías más transitadas de Ciudad de Panamá

La policía recogió en el sitio al menos 40 casquillos de bala del ataque se efectuó desde otro auto y una motocicleta

La policía de Panamá actuó en el lugar de los sucesos, la avenida Domingo Díaz (@policiadepanama)

La policía de Panamá actuó en el lugar de los sucesos, la avenida Domingo Díaz (@policiadepanama)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ — Un ataque armado dejó este lunes, 11 de mayo, dos muertos dentro de un vehículo de transporte privado que fue acribillado mientras se desplazaba por una de las arterias viales más transitadas de Ciudad de Panamá, cuyas autoridades han vinculado una “ola de homicidios” con rencillas entre pandillas vinculadas al narcotráfico.

Los medios locales difundieron las imágenes del auto tipo sedán parado en un canal de la avenida Domingo Díaz y acordonado por la policía, que recogió en el lugar al menos 40 casquillos de bala del ataque llevado a cabo esta madrugada desde otro auto y una motocicleta, según las primeras versiones.

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Las mismas versiones indican que el objetivo del ataque era el pasajero del auto, un hombre de 33 años de edad que, según datos de la prensa local, estaba vinculado a una pandilla y tenía prontuario policial por homicidio.

El occiso fue identificado de manera extraoficial como Roberto Othoniel, alias “Otto”, presuntamente vinculado con investigaciones por homicidios y también, presuntamente relacionado a la banda “Los HP”.

El conductor, que trabajaba con una plataforma de transporte y no tenía antecedentes penales, también resultó impactado por las balas y murió poco después de llegar al cuarto de urgencias de un hospital, dijeron las fuentes periodísticas.

Este crimen, que dificultó durante horas el tráfico en la capital panameña - mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cadáver y recababan evidencias - ocurre cuando las autoridades de Seguridad han vinculado una “ola de homicidios” a actos de venganza contra operadores del narcotráfico que se están robando la droga entre ellos.

Estadísticas en ascenso

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en los tres primeros meses del año se registraron 131 homicidios en Panamá, por debajo de los 139 del mismo lapso del año anterior, pero solo en marzo se contabilizaron 53, diez más que en el mismo periodo de 2025.

Las estadísticas oficiales de abril aún no se han publicado, pero los medios locales informan de más casos de doble homicidio, y de asesinatos a tiros a plena luz del día y en la vía pública, una situación que no era usual en este país.

Las autoridades atribuyen al menos 70 % de los homicidios que se registran en el país a las pandillas. En Panamá hay más de 180 de estos grupos que actúan como operadores del narcotráfico, encargándose de mover los alijos que llegan del sur del continente y tienen como destino Estados Unidos y Europa.

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FUENTE: Con información de EFE y Mi Diario.com

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