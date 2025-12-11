Parlamento de Canadá honra a María Corina Machado: Debemos dar firme apoyo al pueblo venezolano

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

OTTAWA .- El Parlamento de Canadá rindió un homenaje en sesión especial a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado , Premio Nobel de la Paz 2025, a quien consideró un “faro de esperanza” para los venezolanos y exaltó su lucha por la democracia a través de la resistencia no violenta que deben buscar otros países del mundo.

“Durante demasiados años hemos mirado hacia otro lado mientras los regímenes de Chávez y Maduro desmantelaban las instituciones democráticas”, afirmó el vicepresidente de la Cámara de los Comunes, Tom Kmiec, durante su mensaje de reconocimiento a Machado, y añadió:

“Paz por paz por paz, ahora es el momento de hablar. Canadá debe estar hombro a hombro con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad, por la justicia y la restauración del orden democrático”, expresó.

Canadá con María Corina Machado

"Me levanto para reconocer, honrar a María Corina Machado, valiente defensora de los derechos democráticos, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz 2025", dijo Kmiec al iniciar el homenaje con un mensaje en el que destacó el esfuerzo de Machado por la democracia y la paz en su país.

"Mientras que la dictadura de Maduro sigue suprimiendo los derechos humanos y democráticos de los venezolanos, silencia la libertad de expresión aplastando la reunión pacifica y negando elecciones libres y justas, el liderazgo de la señora Machado brilla como un faro de esperanza, su coraje inspira a millones de venezolanos que todavía sueñan con una nación que sea pacífica, libre y estable", afirmó.

Subrayó la causa de la líder opositora venezolana contra el régimen de Maduro, dentro de los medios democráticos, a través de "la acción cívica y la fuerza moral de la resistencia no violenta", unas características que, según dijo, son un referente para Canadá y el gobierno del Primer Ministro Mark Carney, en medio de tensiones y una crisis compleja.

"Deberíamos estar en paz con activistas democráticos como María Corina Machado, especialmente en nuestro propio hemisferio, porque cuando a la gente se le niegan elecciones libres y justas, cuando las instituciones gubernamentales se utilizan para afianzar el poder en lugar de representar a la gente, y atacan los valores fundamentales que apreciamos, se reducen las posibilidades de alcanzar la paz.

Defendió la dignidad del individuo, el derecho a ser escuchado y el principio de rendición de cuentas.

Por la democracia en Venezuela

"Por demasiado tiempo, Venezuela ha languidecido en el segundo plano" del régimen, por lo cual la entrega del Nobel de la Paz a Machado "da un nuevo impulso a la lucha del pueblo venezolano por la libertad", aseveró.

"Canadá debe aprovechar este momento, junto con nuestros aliados del continente americano, para tomar una posición de principios más firme contra el régimen de Maduro y para ayudar a restaurar la democracia y la dignidad en Venezuela", dijo en referencia al país que es aliado de EEUU.

"Paz por paz por paz, ahora es el momento de hablar", expresó.

