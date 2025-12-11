jueves 11  de  diciembre 2025
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

La Nobel de la Paz y opositora de Venezuela reiteró que la paz solo es posible en democracia, en su primera rueda de prensa con el primer ministro noruego

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega&nbsp; Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OSLO.- En su primera conferencia de prensa tras la esperada llegada a Oslo, María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora de Venezuela, advirtió del “peligro” de ser oposición bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero alentó a los países que no tienen libertad a seguir el “ejemplo extraordinario” de la lucha emprendida por la democracia

“Cuando luchas por la libertad... cuando ganemos, esto será un ejemplo extraordinario para aquellos países que no tienen libertad. Decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre”, afirmó Machado en inglés durante su primer mensaje en el Parlamento de Oslo en compañía del primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre.

El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia y la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, el 23 de julio de 2024. 
POLÍTICA

Equipo de María Corina Machado define acciones para una posible transición en Venezuela
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

Luego de agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que “arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy”, advirtió que “todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro", al aludir los riesgos que logró superar para salir hacia Noruega en plena clandestinidad en la que vive desde la etapa postelectoral de 2024.

Prometió dar detalles posteriormente en otra conferencia de prensa que dará también en español.

Paz con democracia

La Nobel de la Paz hizo énfasis en la necesidad de tener democracia para conseguir la paz.

“Creo que nuestra experiencia en Venezuela envía al mundo un testimonio: sin duda para tener paz hace falta democracia, pero no puedes tener democracia sin libertad. Y la libertad es una decisión racional»

A una pregunta sobre si EEUU podría invadir a Venezuela, Machado fue enfática:

“El país ya está invadido por agentes rusos, por Hizbolá o por bandas criminales y carteles que operan libremente en connivencia con el régimen de Nicolás Maduro”, afirmó e instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

Regreso “posible” a Venezuela

Machado aseguró que hará "todo lo posible" para regresar a Venezuela, a pesar de los peligros que eso implica.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado” dijo en el Parlamento noruego.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", aseguró con el llamado a "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

FUENTE: Con infirmación de AFP, ABC

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

El presidente der Estados Unidos Donald j. Trump y su exasesor especial Elon Musk
CASA BLANCA

Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
ECONOMíA

La Reserva Federal hace el 3er recorte consecutivo de tasas de interés en 2025

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
MEDIDAS

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela