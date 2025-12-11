María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

OSLO.- En su primera conferencia de prensa tras la esperada llegada a Oslo, María Corina Machado , premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora de Venezuela , advirtió del “peligro” de ser oposición bajo el régimen de Nicolás Maduro , pero alentó a los países que no tienen libertad a seguir el “ejemplo extraordinario” de la lucha emprendida por la democracia

“Cuando luchas por la libertad... cuando ganemos, esto será un ejemplo extraordinario para aquellos países que no tienen libertad. Decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre”, afirmó Machado en inglés durante su primer mensaje en el Parlamento de Oslo en compañía del primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre.

NORUEGA María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

Luego de agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que “arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy”, advirtió que “todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro", al aludir los riesgos que logró superar para salir hacia Noruega en plena clandestinidad en la que vive desde la etapa postelectoral de 2024.

Prometió dar detalles posteriormente en otra conferencia de prensa que dará también en español.

Paz con democracia

La Nobel de la Paz hizo énfasis en la necesidad de tener democracia para conseguir la paz.

“Creo que nuestra experiencia en Venezuela envía al mundo un testimonio: sin duda para tener paz hace falta democracia, pero no puedes tener democracia sin libertad. Y la libertad es una decisión racional»

A una pregunta sobre si EEUU podría invadir a Venezuela, Machado fue enfática:

“El país ya está invadido por agentes rusos, por Hizbolá o por bandas criminales y carteles que operan libremente en connivencia con el régimen de Nicolás Maduro”, afirmó e instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

Regreso “posible” a Venezuela

Machado aseguró que hará "todo lo posible" para regresar a Venezuela, a pesar de los peligros que eso implica.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado” dijo en el Parlamento noruego.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", aseguró con el llamado a "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

FUENTE: Con infirmación de AFP, ABC