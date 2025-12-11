jueves 11  de  diciembre 2025
Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que atacó a Ariana Grande

Videos publicados en redes sociales mostraron a Wen, conocido como Pyjama Man en Instagram, siendo escoltado fuera del Suncorp Stadium en Brisbane

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.

AFP/Benjamin Cremel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Menos de un mes después de atacar a Ariana Grande en la alfombra amarilla del estreno de Wicked: For Good, en Singapur, Johnson Wen fue expulsado de un concierto de Lady Gaga en Australia. Videos publicados en redes sociales mostraron a Wen, conocido como Pyjama Man en Instagram, siendo escoltado fuera del Suncorp Stadium en Brisbane.

En los videos, los fans abuchean a Wen mientras el personal de seguridad parece sacarlo del recinto.

El hombre de 26 años confirmó posteriormente su expulsión en su historia de Instagram, donde escribió: "¡Me echaron del concierto de Lady Gaga! ¡El espectáculo no empieza hasta las 8 p. m.! Los fans que llegaron temprano me abuchearon".

Wen fue noticia en noviembre cuando un video donde saltaba una barrera y se abalanzaba sobre Grande en la premiere de la secuela de Wicked en Singapur se hizo viral en redes sociales. en internet.

Las imágenes del incidente muestran a su coprotagonista, Cynthia Erivo, interponiéndose entre él y la estrella del pop.

Wen pasó nueve días en prisión tras declararse culpable de un cargo de alteración del orden. Luego fue deportado a Australia, tras serle prohibido ingresar a Singapur, según información de People.

Historial de acoso

Wen se ha hecho conocido por colarse en eventos. Anteriormente, subió al escenario con Katy Perry, The Weeknd y The Chainsmokers.

Grande aún no se ha pronunciado sobre el incidente; sin embargo, en el pasado ha sido sincera sobre cómo lidió con el trastorno de estrés postraumático (PTSD) tras el atentado de 2017 en su concierto de Manchester, en el que murieron 22 personas.

"Es difícil hablar de ello porque tanta gente ha sufrido una pérdida tan grave y tremenda... Siento que ni siquiera debería hablar de mi propia experiencia, que ni siquiera debería decir nada. No creo que alguna vez sepa cómo hablar de ello y no llorar", declaró a la revista British Vogue en 2018.

