Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El Mundial 2026 , el primero en la historia con tres países anfitriones — Estados Unidos, Canadá y México — y 48 selecciones, ya tiene definidos sus grupos. El sorteo, celebrado este viernes en Washington, dejó varios cruces muy atractivos y confirmó que el partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México se enfrentará a Sudáfrica, repitiendo el duelo que abrió la Copa del Mundo de 2010.

El evento fue encabezado por el presidente de la FIFA , Gianni Infantino, y contó con la presencia de líderes de las tres naciones anfitrionas: Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; y Mark Carney, primer ministro de Canadá. Durante la gala, la FIFA entregó su primer premio de la paz, que recayó en Trump. “Es uno de los mejores momentos de mi vida recibir este premio”, aseguró el mandatario. Sheinbaum destacó que México será sede del Mundial por tercera vez, mientras que Carney dio la bienvenida oficial al torneo.

FÚTBOL Nuevo guiño de la FIFA a Trump: Village People cerrará el sorteo del Mundial

Fútbol México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca

El sorteo dejó tres grupos especialmente destacados:

El Grupo C, con Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

El Grupo I, con Francia, Senegal, Noruega y el ganador de la repesca entre Bolivia, Surinam e Irak.

El Grupo K, donde Portugal, Colombia y Uzbekistán podrían verse acompañados por Italia, que deberá ganarse su lugar en la repesca frente a Irlanda del Norte, Gales y Bosnia.

La Copa del Mundo contará con 44 selecciones ya clasificadas, mientras que las últimas cuatro plazas se definirán mediante repesca en marzo. El torneo arrancará el 11 de junio y la final está programada para el 19 de julio de 2026.

AFP__20251205__879L8EN__v1__MidRes__FblWc2026Draw El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. Mandel NGAN / AFP

Los 12 grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Playoff D

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Playoff A

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Playoff C

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Holanda, Japón, Túnez, Playoff B

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff 2

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Playoff 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana