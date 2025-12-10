EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)

WASHINGTON - Estados Unidos empezará a aplicar aranceles a partir del año que viene contra Nicaragua a causa de sus políticas económicas y comerciales juzgadas "irrazonables", informó la oficina del Representante Comercial (USTR) este miércoles.

Esos aranceles progresivos, a partir de enero de 2026, se aplicarán a todos los productos que no entran dentro del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con América Central (CAFTA), explicó la entidad en un comunicado.

"Los aranceles arrancarán con 0% el 1 de enero de 2026 y aumentarán al 10% el 1 de enero de 2027, y al 15% el 1 de enero de 2028. Cualquier tarifa se acumulará con otras, como la Tarifa Recíproca existente del 18%", detalló el texto.

"Prácticas irrazonables"

Tras una investigación de doce meses que incluyó más de 2.000 comentarios públicos, de individuos y empresas, la USTR considera probado que "el régimen de Ortega-Murillo incurre en actos, políticas y prácticas irrazonables que obstaculizan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua".

El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa Rosario Murillo, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional impulsada por el mismo régimen.

"Nicaragua ha explotado a sus propios trabajadores, lo que ha dado lugar a condiciones de competencia desleales; ha confiscado los intereses de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras y de personas o empresas estadounidenses; y ha creado un entorno de alto riesgo para las empresas de Estados Unidos", detalla el informe de 46 páginas.

FUENTE: Con información de AFP