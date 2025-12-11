Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de "una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.

WASHINGTON — El buque petrolero incautado por Washington frente a las costas de Venezuela será conducido a un puerto de Estados Unidos y el petróleo será confiscado, declaró este jueves la portavoz de la Casa Blanca .

"Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo", declaró la portavoz, Karoline Leavitt.

El petrolero, sometido a sanciones desde hacía años, fue asaltado por fuerzas estadounidenses el miércoles en el Caribe, un acto calificado de "robo descarado" y "piratería" por el régimen de Caracas.

El petróleo es la principal fuente de recursos del régimen de Nicolás Maduro, y esa incautación representa un significativo aumento de la presión de Washington contra Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a intervenir narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/1998875795151024337&partner=&hide_thread=false Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Crudo de contrabando

"No vamos a permanecer quietos y ver cómo buques sancionados navegan con crudo de contrabando, cuyos beneficios sirven para alimentar el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos", añadió la portavoz.

Preguntada sobre si la campaña en el Caribe tiene como objetivo el tráfico de drogas o el petróleo, Leavitt respondió: "Estados Unidos está centrado en lograr varias cosas en el hemisferio occidental".

"El presidente ha adoptado un enfoque nuevo que no ha sido tomado por ninguna administración desde hace bastante tiempo", añadió.

La Casa Blanca publicó la semana pasada una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que eleva a América Latina y el Caribe como una región de interés esencial, ante la presencia de China y de regímenes que Washington considera hostiles.

"Fue incautado por buenas razones", afirmó el miércoles el presidente Donald Trump. "Se publicarán fotos de la operación", añadió.

"Asumo que nos quedaremos con el petróleo", detalló luego.

Trump consideró que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio Politico.

La confirmación de Trump llega apenas un día después de que advirtiera al dictador venezolano Nicolás Maduro de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevarán a cabo también por tierra.

FUENTE: Con informaciòn de AFP