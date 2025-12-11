jueves 11  de  diciembre 2025
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

"Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo", declaró la portavoz, Karoline Leavitt

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de "una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.

Captura de pantalla de video / @AGPamBondi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El buque petrolero incautado por Washington frente a las costas de Venezuela será conducido a un puerto de Estados Unidos y el petróleo será confiscado, declaró este jueves la portavoz de la Casa Blanca.

"Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo", declaró la portavoz, Karoline Leavitt.

Lee además
Estados Unidos extendió la autorización para que las gasolineras de la marca Lukoil fuera de Rusia sigan con sus servicios.
SANCIONES

EEUU extiende autorización para que petrolera rusa siga con sus operaciones
El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

El petrolero, sometido a sanciones desde hacía años, fue asaltado por fuerzas estadounidenses el miércoles en el Caribe, un acto calificado de "robo descarado" y "piratería" por el régimen de Caracas.

El petróleo es la principal fuente de recursos del régimen de Nicolás Maduro, y esa incautación representa un significativo aumento de la presión de Washington contra Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a intervenir narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/1998875795151024337&partner=&hide_thread=false

Crudo de contrabando

"No vamos a permanecer quietos y ver cómo buques sancionados navegan con crudo de contrabando, cuyos beneficios sirven para alimentar el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos", añadió la portavoz.

Preguntada sobre si la campaña en el Caribe tiene como objetivo el tráfico de drogas o el petróleo, Leavitt respondió: "Estados Unidos está centrado en lograr varias cosas en el hemisferio occidental".

"El presidente ha adoptado un enfoque nuevo que no ha sido tomado por ninguna administración desde hace bastante tiempo", añadió.

La Casa Blanca publicó la semana pasada una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que eleva a América Latina y el Caribe como una región de interés esencial, ante la presencia de China y de regímenes que Washington considera hostiles.

"Fue incautado por buenas razones", afirmó el miércoles el presidente Donald Trump. "Se publicarán fotos de la operación", añadió.

"Asumo que nos quedaremos con el petróleo", detalló luego.

Trump consideró que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio Politico.

La confirmación de Trump llega apenas un día después de que advirtiera al dictador venezolano Nicolás Maduro de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevarán a cabo también por tierra.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump lanza advertencia directa a Petro: "será el siguiente", después de Maduro

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Jueza de Maryland ordena liberar al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que anteriormente atacó a Ariana Grande

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
MEDIDAS

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

Te puede interesar

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
ATRINCHERAMIENTO

Sospechoso se atrinchera en un local de Hialeah durante operativo policial

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump