jueves 11  de  diciembre 2025
NORUEGA

María Corina Machado confirma que tuvo ayuda de EEUU para salir de Venezuela

Durante una visita al Parlamento noruego, Machado agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que pudiera viajar a Oslo

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sale del Gran Hotel para saludar a sus seguidores en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sale del Gran Hotel para saludar a sus seguidores en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OSLO — La líder opositora María Corina Machado afirmó este jueves que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vivía en clandestinidad desde agosto de 2024, y viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

"Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos", dijo Machado durante una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves tras un viaje secreto.

Lee además
El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia y la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, el 23 de julio de 2024. 
POLÍTICA

Equipo de María Corina Machado define acciones para una posible transición en Venezuela
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

La líder opositora, de 58 años, no logró asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recogió el galardón en su lugar.

También este jueves, durante una visita al Parlamento noruego, agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que pudiera viajar a Oslo.

Machado confirmó que haría "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada. "Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", dijo en inglés.

Regresa a Venezuela

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", continuó, en su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación del dictador Nicolás Maduro para un tercer mandato tras el fraude electoral de 2024, comicios a los que fue inhabilitada de participar.

En una comparecencia posterior, la líder opositora dijo que este regreso será cuando se den "las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen". "Será lo antes posible", agregó.

También señaló que quiere dedicar un tiempo a colegas, amigos y familia y "hacer una o dos visitas al médico".

Su reaparición se produce en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Poco después de las 02H00 (01H00 GMT) de este jueves, la dirigente opositora salió a saludar desde el balcón del hotel donde se alojaba, el Grand Hotel de Oslo, y fue aclamada por sus seguidores, con quienes entonó el himno nacional de Venezuela.

Cuando bajó a la calle, la recibieron como a una estrella de rock al grito de "¡Libertad!" y "¡Valiente!". "¡María, ayúdanos a volver!", pedían, rompiendo la calma de la apacible capital noruega.

Muchos entonaron canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una "Venezuela libre".

"Luchar por la libertad"

En el discurso leído el miércoles por su hija, la opositora llamó a "luchar por la libertad".

En la ceremonia de premiación, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, envió un mensaje al gobernante venezolano.

"Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", expresó Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.

El discurso de Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", sostuvo.

Decenas de venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia.

El mes pasado, el fiscal del régimen chavista declaró que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país; la acusa de supuestos "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", declaró el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

El riesgo

Según Benedicte Bull, profesora especialista en América Latina en la Universidad de Oslo, Machado "corre el riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más moderación con ella que con muchos otros, porque un arresto tendría un simbolismo muy fuerte".

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024, tras la persecución desatada por las protestas contra el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro, que se atribuyó un tercer mandato. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea ni por varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de las actas de votación como prueba del fraude.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Parlamento de Canadá honra a María Corina Machado: Debemos dar firme apoyo al pueblo venezolano

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

