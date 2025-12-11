jueves 11  de  diciembre 2025
CONGRESO

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Los asegurados con el Obamacare pagan más por menos servicios y el dinero casi en su totalidad termina en los bolsillos de las grandes aseguradoras, algo que los republicanos quieren detener a petición del presidente Donald J. Trump

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.

ANNA MONEYMAKER/ VIA AFP
Por Leonardo Morales

El Senado de Estados Unidos rechazó el jueves dos proyectos de ley rivales sobre el Obamacare y los subsidios que lo hacen sobrevivir a un altísimo costo para los contribuyentes y para pacientes, que cada vez poseen menos cobertura a un precio disparado.

Los subsidios del programa público de seguro de salud "Obamacare", para hogares de bajos ingresos, estuvieron en el centro del desacuerdo en octubre entre legisladores republicanos y demócratas que condujo al cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

Lee además
Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump

Si el Congreso no logra ponerse de acuerdo para prorrogar estos subsidios, los costos del seguro de salud podrían más que duplicarse en enero para 24 millones de estadounidenses que utilizan "Obamacare", según KFF, un centro de pensamiento especializado en temas de salud.

Pero la realidad es que cada vez los asegurados pagan más por menos servicios y el dinero de los subsidios -en casi su totalidad- termina en los bolsillos de las grandes aseguradoras, algo que los republicanos quieren detener a petición del presidente Donald J. Trump.

El Obamacare, un seguro que sólo enriquece a las aseguradoras

Según el Urban Institute, cerca de 5 millones de beneficiarios podrían perder toda cobertura de salud en 2026.

Sin un acuerdo, se espera que el pago promedio aumente aproximadamente un 114%, lo que representa entre 1.000 y 1.500 dólares adicionales en primas anuales para una familia típica, según KFF.

Todo lo anterior es la cápsula emotiva que usan los medios de prensa de izquierda y los demócratas para seguir manteniento un seguro de salud que no funciona y mucho menos beneficia a los estadounidenses. El Obamacare es un gran fracaso y sólo ha servido para enriquecer a las grandes aseguradoras y los intermediarios.

Hasta ahora, el presidente Donald Trump no ha reaccionado sobre la votación, a la espera de que sus aliados en el Congreso den la batalla para decidir qué camino adoptar.

A los demócratas se les prometió una votación sobre una extensión de tres años de los subsidios de la Ley de Cuidados Asequibles (ACA) como parte de un acuerdo que puso fin al "shutdown".

Si bien el líder de la mayoría republicana, John Thune, aceptó realizar la votación, no garantizó su éxito, y los republicanos estaban casi unificados en su oposición.

El desfalco del dinero de los contribuyentes

Bajo presión de moderados y senadores que buscan la reelección en las elecciones de medio término en 2026, Thune también accedió a presentar una alternativa republicana para votar junto con el proyecto demócrata.

Los republicanos proponían reemplazar los subsidios con contribuciones a cuentas de ahorro para la salud para ayudar a cubrir gastos de bolsillo y que las personas tengan la posibilidad de elegir cuál cobertura les favorece.

Pero alcanzar el umbral de 60 votos en el Senado de 100 escaños siempre pareció improbable, con solo 53 republicanos conformando la mayoría, y los demócratas bloqueando el proyecto.

Con peticiones enfrentadas, sin una estrategia unificada en la Cámara y con pocas señales de apoyo por parte del liderazgo republicano, las posibilidades de que surja un compromiso bipartidista antes de fin de año parecen escasas.

Lo que quieren los demócratas es continuar con el desfalco del dinero de los contribuyentes en el ineficiente y fraudulento Obamacare, donde una investigación del Congreso reveló un fraude masivo de pólizas y en cientos de miles de números de seguro social utilizados como estafa.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.

Temas
Te puede interesar

Trump lanza advertencia directa a Petro: "será el siguiente", después de Maduro

EEUU propone "zona económica libre y desmilitarizada" en el este de Ucrania

Revista Time nombra a "arquitectos de la IA" como personalidad del año

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que atacó a Ariana Grande

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
MEDIDAS

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

José Miguel Pérez Molina, de 39 años de edad y residente de North Miami Beach, es el presunto autor de este caso.
DETENIDO

Conductor de Uber tras las rejas por presuntamente tocar a una menor de edad

Te puede interesar

Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.
Aumenta la presión

EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
CONGRESO

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos