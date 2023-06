Parlamento Europeo anuncia evaluación de acuerdo con Cuba

Radio Televisión Martí cita en su reporte la preocupación de algunos parlamentarios ante el no abordaje, por parte de Borrell de la situación de los presos políticos en manos de la dictadura cubana.

La visita de Borrell ha generado un acalorado debate en el Parlamento Europeo por parte de ambas posiciones políticas. Los socialistas mantienen su apoyo a la visita y concluyen que fue útil para el acercamiento entre Bruselas y Cuba.

Sin embargo, los liberales aseguran que se perdió la oportunidad de reclamar dignidad y libertad en Cuba.

"El ADPC abre la puerta a más financiación europea, pero a cambio no solo no vemos ningún avance democrático en la Isla, sino que cada reforma es un paso más de represión. ¿Por qué no ha denunciado eso el Sr. Borrell en Cuba? Tuvo numerosas oportunidades y su única aproximación a la sociedad civil fue un paseo por La Habana Vieja", expresaron los liberales en el Parlamento.

El próximo 10 de julio el Parlamento Europeo votará para adoptar una resolución sobre el tema.

Es de recordar que en el año 2021 la Eurocámara aprobó dos resoluciones sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

FUENTE: REDACCIÓN