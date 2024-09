Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela

El Parlamento Europeo reconoció este jueves 19 de septiembre a Edmundo González como "presidente legítimo" de Venezuela con el voto en contra de los socialdemócratas, grupo del PSOE, y la no participación de los liberales después de que haya salido adelante la propuesta del Partido Popular Europeo, según la Comisión Europea.

La propuesta fue presentada por el Partido Popular Europeo , la primera fuerza en la Eurocámara, y promovida en especial por la delegación popular española, que pretende con esto añadir más presión al gobierno de Pedro Sánchez. Ésta es una resolución con mucho peso político, pero no vinculante.

El texto aprobado reconoce a González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente electo de Venezuela, y a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.

También reclama a todos los Estados miembros de la Unión Europea a que adopten esta decisión y además pide que emitan una orden de detención internacional contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad.

PP y Vox pactan en Europa y el PSOE rechaza el reconocimiento

La resolución conjunta de los 'populares', el grupo de Conservadores y Reformistas que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y Patriotas, el grupo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en el que se encuadra Vox, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones.

La iniciativa recabó el apoyo de los conservadores, incluyendo a Vox y Se Acabó la Fiesta, mientras que socialdemócratas, verdes e izquierda la han rechazado, con el boicot de los liberales a la votación. De esta forma, los representantes de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG y Bildu, han votado en contra en una votación en la que participaron 522 eurodiputados de los 720 de la Eurocámara.

“Una victoria importantísima para todos los demócratas que defendemos la libertad frente a las dictaduras. Ni un paso atrás. Hasta el final”, señaló la diputada popular, Dolors Montserrat, en un mensaje en X.

Hasta ahora, ningún gobierno de la Unión Europea ha reconocido formalmente a González Urrutia, sino que su posición se ha limitado a reclamar los resultados de las actas electorales. Especialmente después de que los organismos de observación internacionales como el Centro Carter cuestionasen tanto los resultados aportados por el régimen como el procedimiento electoral. Misma posición adopta el Ejecutivo europeo, que estudia aún cómo desatascar esta crisis política con una medida consensuada entre todos los estados, pero ahora con el líder de la oposición en el exilio.

Este paso sitúa a la Eurocámara en la vanguardia del reconocimiento de González como "presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela" y a María Corina Machado "como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela".

Pide igualmente a los actores regionales a que ejerzan "toda la presión posible" sobre el régimen de Nicolás Maduro para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano y advierte de un posible "nuevo éxodo migratorio" si no se produce un traspaso pacífico del poder y el restablecimiento de la democracia.

Agradecimientos

Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela (según consta en las actas de votación publicadas por la oposición de Venezuela que obtuvieron en los centros electorales de todo el país el pasado 28 de julio) agradeció el respaldo del Parlamento Europeo, que aprobó la resolución este jueves.

¡Gracias! Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado: vivir en libertad y democracia.

Como presidente electo, agradezco al Parlamento Europeo por este reconocimiento que me trasciende; es el reconocimiento a la voluntad soberana del pueblo de Venezuela y a…



— Edmundo González (@EdmundoGU) September 19, 2024

“Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo: vivir en libertad y democracia, bajo un Estado de derecho (…) Como venezolano, no me hallo solo. Muy por el contrario. Me acompaña esa voz estruendosa de todo un pueblo que, esté donde esté, anhela reencontrarse con un futuro de libertad y bienestar”, expresó González Urrutia en un video publicado en sus redes sociales.

Por su parte, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje al Parlamento Europeo después de que aprobara reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como Presidente Electo de Venezuela.

Gracias, Europa!



— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 19, 2024

FUENTE: EUROPA PRESS / INFOBAE / REDES SOCIALES/ DIARIO LAS AMÉRICAS