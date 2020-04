Parlamento rechaza resolución del régimen que autoriza la minería en ríos al sur de Venezuela

El parlamentario aseveró que dicha resolución traerá gravísimas consecuencias al medio ambiente y a los ecosistemas que funcionan en esos ríos.

Además, destacó que la explotación ilegal de tierra en la zona ha ocasionado el desplazamiento de comunidades ancestrales indígenas y que los sedimentos que se depositen en la Represa del Guri provocarán fallas en la energía hidroeléctrica.

Entre tanto, el parlamentario Americo De Grazia sostuvo que el Arco Minero es un "adefesio jurídico" creado por el "usurpador" Nicolás Maduro para saquear las riquezas del país y financiar bandas narcoterroristas.

“Las FARC, ELN y el Hezbolá han tomado por asalto todos los sectores mineros que existen al sur del Orinoco, en la Amazonia venezolana y en el Delta del Orinoco, ocasionando ecocidio y el desplazamiento de un gran número etnias indígenas”, sentenció De Grazia.

“Nuestra lucha no va a parar hasta que podamos frenar no solo la usurpación, si no también este holocausto que representa el Arco Minero de la Muerte”, concluyó.

La diputada María Hernández Del Castillo señaló que solicitaron una investigación para detener este tipo de movimientos ilícitos.

“Hemos solicitado la aprobación de un acuerdo que declare nulidad de esta resolución, alertar a los entes internacionales sobre la explotación ilegal de nuestros parques naturales y que se investigue al Sr. Gilberto Pinto por estas actividades”, dijo.

“En medio de esta pandemia, los usurpadores pretenden implementar esta resolución afectando a nuestros pueblos indígenas, para explorar y explotar diversos minerales en nuestros ríos”, expresó Hernández Del Castillo.