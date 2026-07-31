viernes 31  de  julio 2026
EMERGENCIA

Reinician recuperación de cuerpos en edificio dinamitado tras terremotos en Venezuela

Los dos primeros pisos del edificio se hundieron por los sismos y la estructura quedó inclinada, lo que elevaba el peligro en el rescate de los cuerpos

La torre C de los edificios de Obras del Poder Popular (OPP), dañada por los terremotos del 24 de junio, fue demolida en Catia La Mar, Venezuela, el 30 de julio de 2026

La torre C de los edificios de Obras del Poder Popular (OPP), dañada por los terremotos del 24 de junio, fue demolida en Catia La Mar, Venezuela, el 30 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA GUAIRA.- Rescatistas retomaron el viernes las labores de recuperación de cuerpos entre los escombros de un edificio dinamitado en la zona cero de los terremotos en Venezuela, donde las autoridades comenzaron la víspera a implosionar estructuras con daños graves.

Una retroexcavadora impactaba el viernes las losas de concreto que quedaron apiladas tras la demolición controlada el jueves de un edificio de 12 pisos en Catia La Mar, en La Guaira.

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Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el 24 de junio el norte del país y generaron destrozos especialmente en La Guaira, estado costero ubicado a unos 30 kilómetros de Caracas.

"Era imposible para ellos (los rescatistas) sacarlos a mano, palear todo. Se necesitaba demolición y maquinaria", dijo a la AFP Henley Pinto, que busca a cuatro allegados enterrados.

Los dos primeros pisos del edificio se hundieron por los sismos y la estructura quedó inclinada, lo que elevaba el peligro en las labores de rescate y recuperación.

"El edificio quedó en un ángulo totalmente de riesgo para toda la comunidad", explicó a la AFP un bombero que pidió el anonimato. "A partir de este momento comienza la fase de recuperación de cuerpos, pero con el área segura para todos los rescatistas", aclaró.

Tres torres de un conjunto de viviendas de interés social en esa zona de Catia La Mar se derrumbaron por los terremotos, mientras que las otras tres colapsaron parcialmente y quedaron inclinadas. Tras demoler una de ellas la víspera, las otras dos corren el mismo destino, según bomberos.

Henley Pinto pedía desde hace días la demolición del edificio, acordada con las autoridades.

"Nos explicaron cómo iba a ser el proceso de demolición (...) No es simple y llanamente poner explosivos y que todo haga 'ka-boom' y ya, ellos saben dónde poner los explosivos para que caigan de una manera determinada", contó.

Balance de fallecidos

Más de 5.500 personas han muerto por el doble sismo, que además dejó 190 edificios derrumbados y otros 856 afectados, según cifras oficiales.

El último balance oficial divulgado el 24 de julio daba cuenta de 5.546 muertos, aunque cada día voluntarios y rescatistas recuperan cadáveres entre las ruinas.

Algunos residentes se dijeron preocupados de que las detonaciones arrasaran con los cuerpos que quedan.

"Mi papá está en el piso 1. Al tumbarnos la torre, nos van a complicar conseguirlo", lamentó Kimberly Roa, ama de casa de 27 años.

FUENTE: Con información de AFP

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