Partido de Fujimori rechaza recuento de votos del balotaje propuesto por Sánchez

Keiko Fujimori se impuso en el balotaje por los votos en el exterior. (AFP)

LIMA. El partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular (FP), rechazó la propuesta de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), de hacer un recuento total de los votos del balotaje.

Con el 98,30% de las actas escrutadas desde las elecciones del domingo pasado, Keiko Fujimori obtiene el 50,01 % de los votos frente al 49,99 % de Roberto Sánchez, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

PERÚ Keiko Fujimori se impone a Sánchez en las presidenciales de Perú con un 98,2% escrutado

Sánchez, el rival de Fujimori, propuso solicitar conjuntamente el recuento de todas las papeletas de la segunda vuelta de las elecciones.

La líder de FP obtuvo su victoria, aunque la ONPE no ha concluido el conteo de sufragios, con el impulso de los votantes peruanos residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Aventaja a Sánchez en unos 3.500 votos sobre un total de más de 18 millones de votos escrutados.

El candidato de JP justifica el recuento integral de las papeletas de la segunda vuelta porque alega que Fujimori quiere anular la votación en el sur. Según Sánchez, detectó irregularidades en Lima y en los sufragios en el extranjero.

“El recuento no se hace por capricho”

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta, rechazó la propuesta.

“El recuento de votos no se hace por capricho. Vamos a respetar la normativa electoral. Las impugnaciones, anulaciones y recuentos obedecen a un procedimiento que debe seguirse”, declaró.

El recuento entró en su fase final con el examen de las actas electorales impugnadas u objeto de recurso. Este proceso podría prolongarse hasta “finales de junio”, en función de las observaciones que se formulen sobre las actas, dijo el director de la ONPE, Bernardo Pachas.

Las impugnaciones son estudiadas por jurados electorales especiales en audiencias públicas. “Seguimos de cerca las audiencias… esto exige paciencia, pero inspira confianza. Esperaremos el resultado final”, declaró Keiko Fujimori a la prensa.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y El Deber