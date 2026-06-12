viernes 12  de  junio 2026
REPAROS

Perú: Partido de Sánchez pide impugnar mesas de votación y Fujimori admite que están en su derecho

Juntos por el Perú, que lidera Roberto Sánchez, presentó recursos para invalidar 2,400 mesas de votación. Se trata de 1,751 en Perú y 649 en el exterior

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, afirmó que no observa ninguna causal de nulidad de actas. (AFP)

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, afirmó que no observa ninguna causal de nulidad de actas. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Durante la campaña por la presidencia de Perú, Roberto Sánchez —Juntos por el Perú (JP)— afirmó que acataría los resultados electorales, sin embargo, ahora pide la impugnación de actas, tras resultar victoriosa, en la segunda vuelta, Keiko Fujimori.

Voceros de JP ahora empiezan a hablar de “fraude electoral”. Este partido de izquierda presentó recursos de nulidad con la intención de que se invaliden 2,400 mesas de votación (1,751 en Perú y 649 en el exterior) en las que, en su mayoría, Fujimori obtuvo más votos que Sánchez en el balotaje.

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Carlos Zafra Flores, personero legal de la organización política de JP, fue quien interpuso el primer recurso ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. En su petitorio alegó que se detectaron “patrones de repetición exacta” en las mesas o, en otras palabras, los mismos resultados de votación durante la jornada del domingo 7 de junio en favor del fujimorismo, reseñó el diario peruano El Comercio.

La petición radica en declarar nulo el cómputo de 1,571 votos de 574 locales de votación por “haberse acreditado de forma irrefutable” la existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral, de acuerdo con el mismo diario.

El experto electoral y analista político, Luis Fernando Nunes explicó que, si a las 2,400 mesas donde Fujimori obtuvo la mayoría de los sufragios, se aplica el promedio de 250 votos por mesa, entonces, habría 600,000 votos en juego.

Nunes consideró que es “extraño” que se formule un recurso de nulidad en un expediente, cuando esto debe presentarse de forma individual. Además, dejó en claro que este tipo de solicitudes debe ser individuales.

Por el lado de los representantes de Fujimori (Fuerza Popular) acotaron que deben presentar las pruebas.

Esta acción se realiza cuando aún no ha terminado el conteo oficial de la Oficina nacional de Procesos Electorales, que da una ligera ventaja a Fujimori sobre Sánchez.

Fujimori también tiene sus observaciones

Fuerza Popular, partido de Fujimori, también presentó recursos de nulidades que involucran más de 7,014 votos en Puno.

De ese total, 5,932 fueron directamente para Sánchez y 715 para Fujimori. El resto eran votos nulos o viciados.

Fuerza Popular destaca que se habrían “configurado hechos graves que afectan la transparencia, legalidad y autenticidad del sufragio, encuadrándose en la causal de nulidad referida a que haya mediado fraude, intimidación u otros actos que hayan comprometido la regularidad del proceso electoral”.

Keiko Fujimori declaró, sobre los recursos de nulidad que había interpuesto el partido de su rival político: “Sobre las nulidades e impugnaciones, lo primero que quisiera señalar es que nosotros no vemos ninguna causal de nulidad, pero están en su derecho de hacerlo“.

Prevención de la alcaldía de Lima

El alcalde Lima, Renzo Reggiardo, pidió este jueves, 11 de junio, al presidente interino, José María Balcázar, y a las fuerzas de seguridad nacional reforzar el control del orden interno de la capital para prevenir eventuales alteraciones del orden público a raíz de los resultados electorales.

Para hoy, los adherentes de Sánchez convocaron una movilización denominada “La Toma de Lima”.

Las protestas de Juntos por el Perù, que lidera Sánchez, posiblemente se extenderán al extranjero. De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Peruanos en el Exterior ha convocado a “una jornada de movilización permanente en defensa de los votos de los peruanos en el exterior y de la democracia popular”.

FUENTE: Con información de El Comercio de Perú, EFE y redes sociales

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