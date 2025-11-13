Partidos, dinero y democracia en Ecuador

El tema del financiamiento público de los partidos políticos ha saltado al debate político en Ecuador ante la propuesta del gobierno de Daniel Noboa de eliminarlo, para lo cual ha convocado a una consulta popular el próximo 16 de noviembre.

Los partidos políticos son actores esenciales para la existencia y consolidación de las democracias modernas. Su rol en la articulación de intereses, la representación ciudadana y la competencia por el poder político ha sido ampliamente reconocido por la teoría política. Sin embargo, su funcionamiento depende, en gran medida, de la forma en que se financian.

El origen de los recursos que sostienen su actividad determina, no solo su independencia, sino también su legitimidad ante la sociedad. Es así que, en contextos donde el financiamiento privado predomina, se abre la puerta a la captura del sistema por parte de grupos económicos o incluso del crimen organizado.

Por lo tanto, el financiamiento público no es una concesión, sino una herramienta indispensable para garantizar la integridad del sistema democrático.

La función democrática de los partidos políticos

Los partidos políticos pueden entenderse como organizaciones orientadas a la búsqueda del poder político mediante la movilización y el respaldo de la ciudadanía. Además de articular demandas sociales (Cleavages), estas organizaciones cumplen un papel central en la estructuración de la competencia política, influyendo en la configuración del sistema partidario dentro de una democracia. En contextos contemporáneos, se ha señalado que muchos partidos tienden a depender en gran medida de los recursos estatales, actuando como intermediarios entre la sociedad y las instituciones públicas, lo que refuerza su presencia en el tablero de juego político y administrativo.

Bajo esta perspectiva, los partidos son fundamentales para la mediación entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, cuando su financiamiento depende de fuentes privadas no reguladas, la relación se distorsiona: los partidos dejan de responder a sus bases y electorado para servir a sus financiadores y, consecuentemente, sus intereses. En el peor de los casos, el ingreso de dinero ilícito proveniente del narcotráfico u otras actividades criminales, mina la autonomía de las instituciones democráticas y pone en riesgo la gobernabilidad.

El financiamiento público como garantía de autonomía y equidad

El financiamiento público de los partidos políticos tiende a garantizar condiciones mínimas de igualdad y reducir la dependencia de fuentes privadas. El apoyo estatal debe entenderse como una “inversión en la democracia”, destinada a fortalecer la competencia justa, la transparencia, la rendición de cuentas, y por supuesto el propio arraigo de los partidos con sus potenciales electores. Este tipo de financiamiento también contribuye a la institucionalización partidaria, como ya se mencionó, entendida como la capacidad de los partidos para mantener estabilidad, legitimidad y arraigo social.

Es claro que la provisión de recursos públicos promueve el pluralismo político, especialmente en contextos donde las desigualdades económicas podrían excluir a movimientos o partidos emergentes con buenas y programáticas ideas, pero que carecen de recursos económicos. No obstante, esto plantea un reto de similares dimensiones y complejidad: el financiamiento estatal debe ir acompañado de sistemas robustos de control y fiscalización, para evitar su uso clientelar (sobre todo en partidos de gobierno) o su desvío hacia fines personales o electorales irregulares. La transparencia es condición indispensable para que la ciudadanía perciba estos recursos como un bien público al servicio de la democracia, y no como un gasto innecesario, como se lo asume popularmente.

El caso ecuatoriano: fragmentación y debilidad del sistema de partidos

El sistema de partidos en Ecuador ha sido históricamente fragmentado, volátil y débilmente institucionalizado. Desde el retorno a la democracia, en 1979, el país ha experimentado una proliferación de organizaciones políticas con escasa continuidad y representación territorial. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional, para el período 2024–2025 existen más de 200 organizaciones políticas registradas entre partidos, movimientos nacionales y locales, de las cuales solo 4 organizaciones y un reducido número de movimientos provinciales tienen representación legislativa, lo cual se traduce no solo una cantidad ingente de alternativas ideológicas, sino que decanta en la despersonalización política y baja credibilidad.

Esta fragmentación genera problemas de gobernabilidad y representación, pues dificulta la formación de mayorías estables en el Legislativo y favorece la personalización de la política (los denominados “ismos” tan recurrentes en nuestra historia). El resultado es evidente: los sistemas excesivamente fragmentados tienden a producir inestabilidad, ya que los partidos pierden su función de canalizar intereses coherentes y se convierten en vehículos de liderazgos coyunturales, o a su vez, favorecen los transfuguismos.

La debilidad institucional de los partidos ecuatorianos se expresa también en la falta de estructuras internas sólidas, programas ideológicos claros y mecanismos de rendición de cuentas. Esto ha llevado a que muchos partidos dependan del financiamiento informal o de redes clientelares, exponiéndolos a la influencia de grupos económicos o incluso de actores ilícitos. En este contexto, el financiamiento público representa una herramienta fundamental para reducir la dependencia de recursos privados, fomentar la transparencia del accionar político y garantizar la autonomía frente a intereses privados o ilícitos.

El costo de la política y el valor de la democracia

El gobierno de Daniel Noboa ha impulsado una consulta popular para el próximo 16 de noviembre con el objetivo de eliminar el financiamiento para los partidos políticos, reducir el número de legisladores e instalar una asamblea constituyente. El argumento del presidente para esta medida es el de utilizar esos fondos -alrededor de USD 4 millones anuales- para “áreas de más envergadura” como salud, educación y seguridad, entre otros.

Según el sondeo de la empresa Clima Social, el sí ganaría en las preguntas relacionadas con la eliminación del financiamiento para los partidos políticos (52%), la reducción del número de legisladores (66%) y la instalación de una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución (48%). En conjunto, los resultados tentativos reflejan un clima de descontento con las bases del sistema político, sus instituciones y una disposición significativa, aunque prudente, hacia transformaciones de mayor calado como la elaboración de una nueva constitución.

Si bien reducir o eliminar este financiamiento busca aliviar el gasto público y exigir mayor responsabilidad a los partidos, la medida podría generar los efectos adversos ya comentados: incrementar la dependencia del dinero privado y aumentar así la capacidad de cooptación de los partidos por grupos económicos poderosos o facilitar la infiltración de grupos criminales.

En un sistema de partidos tan fragmentado y débilmente institucionalizado como el ecuatoriano, retirar el apoyo estatal sin fortalecer los mecanismos de control significaría profundizar aún más la crisis de representación. Por ello, más que eliminar el fondo de recursos partidarios, el reto está en transparentar su uso y sancionar los abusos, asegurando que el financiamiento político sirva al interés ciudadano y al fortalecimiento de la representación. En última instancia, invertir en un financiamiento público regulado y fiscalizado es invertir en la democracia.

FUENTE: David Córdova-Trujillo