Pastrana asegura Petro califica protestas de "golpe blando" para elevar cortina de humo

COLOMBIA Andrés Pastrana advierte a Gustavo Petro: "no nos van a callar"

Petro reiteró que se trata de un "golpe blando", advirtiendo que el propósito es "derrocar al Gobierno del cambio". "El principal objetivo de las marchas es gritar 'fuera Petro' y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya comenzó y es un 'golpe blando' que busca anular la decisión popular por el cambio en el año 2022", expresó Petro a través de su cuenta X.

Cuando @petrogustavo habla del golpe blando muestra el temor que tiene por haber violado los topes de Campaña. Está asustado porque sabe que la violacion de topes implica la pérdida del cargo de la fórmula por indignidad. El "golpe blando" es la cortina de humo para tapar la… — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 22, 2024

Golpe Blando una distracción

Para Pastrana la mención del término "golpe blando", por parte de Petro, es utilizada como una distracción para ocultar las posibles violaciones a la Constitución y la ley que se le atribuyen.

Pastrana publicó en su cuenta X, que "Cuando Gustavo Petro habla del 'golpe blando' muestra el temor que tiene por haber violado los topes de campaña". Destacó asimismo que el presidente Petro "está asustado, porque sabe que la violación de topes implica la pérdida del cargo por indignidad".

Agregó que "el 'golpe blando' es una cortina de humo para tapar la violación de la constitución y la ley", señaló Pastrana.

Lo que sugiere Pastrana es que Petro estaría temeroso de las consecuencias legales de sus acciones y utilizando el concepto de "golpe blando" como una estrategia para desviar la atención de dichas violaciones.

Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles.

A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2024



A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2024

Por su parte, el presidente Petro descalificó las manifestaciones populares al señalar que algunos sectores que salieron a movilizarse quieren deshacer las reformas que se debaten en el parlamento, asegurando que esto sería con fines ilícitos. "Para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares", advirtió.

Agregó que: "El Rechazo a las reformas es porque se creen dueños del dinero público. Este rechazo, para ganar clases medias, se viste a través de las redes y los medios, de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes", opinó.

El presidente Petro dijo finalmente, que, ante las diferentes voces, "el gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado. La suerte del gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo; que se escuche al pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente", dijo.

