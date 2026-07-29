miércoles 29  de  julio 2026
FIN A LA TIRANÍA

Pedro Carmona Estanga llama a fuerzas democráticas a enfrentar "ignominiosa tiranía" de Nicaragua

El economista afirmó que la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo, que detentan el poder en el país centroamericano, gobiernan con "mano de hierro"

Pedro Carmona Estanga (economiapce.com)

Pedro Carmona Estanga (economiapce.com)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. “Nicaragua, gobernada por la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha convertido en una de las tiranías más cerradas y autoritarias de América Latina, destaca la indiferencia de la comunidad internacional ante la destrucción del Estado de Derecho”, así se refiere el economista Pedro Carmona Estanga al régimen nicaragüense y a la falta de atención de los organismos multilaterales que tratan las crisis graves de los países.

En su página oficial, economiapce.com publicó su artículo de opinión denominado: “Nicaragua cuando una revolución termina construyendo una tiranía”, el articulista hace un recuento histórico de la llegada de Ortega al poder.

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Señala que Daniel Ortega gobernó inicialmente entre 1985 y 1990 tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979 que derrocó la dictadura somocista. Tras perder las elecciones frente a Violeta Chamorro en 1990 —quien heredó un país en bancarrota— y un posterior período de José Arnoldo Alemán, Ortega retornó al poder en 2007 mediante componendas políticas.

También, repasa cómo Ortega consolidó el poder y destaca que desarrolló un control absoluto de los poderes públicos.

“En 2021, para asegurar su reelección sin oposición con un 75% de los votos, Ortega encarceló a siete precandidatos presidenciales y a decenas de líderes opositores, periodistas y miembros de la sociedad civil bajo cargos de lavado de dinero, traición y terrorismo”. “En 2021, para asegurar su reelección sin oposición con un 75% de los votos, Ortega encarceló a siete precandidatos presidenciales y a decenas de líderes opositores, periodistas y miembros de la sociedad civil bajo cargos de lavado de dinero, traición y terrorismo”.

Fue así, relata, como no pudieron participar en los candidatos Cristina Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Miguel Mora, Medardo Mairena o Noel Vidaurre.

Carmona Estanga, igualmente, se refiere a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, quien se ha convertido también en una figura de represión. “Murillo, inicialmente vicepresidenta, fue elevada en 2025 mediante una modificación constitucional a la categoría de copresidenta con iguales poderes y facultades que Ortega, lo que refleja el ejercicio real del poder y la avanzada edad del mandatario.

Subraya que la dupla Ortega-Murillo gobierna con “mano de hierro”.

Represión, exilio y apatridia

El gobierno persigue de manera implacable a la disidencia, arrestando a opositores que posteriormente son exiliados, despojados de su nacionalidad y con bienes confiscados, una práctica extrema de privación de nacionalidad que supera a las aplicadas en Cuba y Venezuela.

Entre los perseguidos, incluye a la Iglesia Católica, dado que los Ortega-Murillo han expulsado a sacerdotes, disuelto y expropiado a la Compañía de Jesús, desterrado a 261 religiosos (incluyendo al presidente de la Conferencia Episcopal Carlos Herrera) y encarcelado a obispos críticos como Rolando Álvarez y Juan Abelardo Mata. Como consecuencia, las relaciones con el Vaticano están suspendidas desde que el Papa Francisco calificó al gobierno de "grosera dictadura".

Ortega acabó con democracia en Nicaragua

El articulista afirma que el movimiento sandinista, que prometió erradicar los abusos de la dinastía somocista, terminó profundizando las prácticas de corrupción, represión y violaciones a los derechos humanos.

“Además, Ortega anunció abiertamente que no habrá más elecciones en el país”, la declaración la hizo al cumplirse el 47 aniversario de la revolución sandinista el 19 de julio.

Critica el hecho que el régimen de Ortega-Murillo haya resistido tanto tiempo y con tantos atropellos a los derechos humanos, debido al apoyo financiero, petrolero y militar de potencias como Venezuela, Cuba, China y Rusia.

Destacó que en su momento Nicaragua junto con Cuba y Venezuela integró el “eje del mal”.

La tiranía que rinda cuentas

Carmona Estanga concluye su artículo con un llamamiento a las fuerzas democráticas del mundo a enfrentar a tan “ignominiosa tiranía” y a exigir que los tiranos Ortega-Murillo rindan cuentas ante la justicia internacional.

“César Augusto Sandino, héroe nacional y revolucionario nicaragüense, quien encabezó la resistencia contra la ocupación estadounidense y fue ejecutado en 1943 por la Guardia Nacional manejada por Somoza, debe estar revolviéndose en su tumba ante los horrores que día a día cometen, quienes de manera falaz enarbolan sus banderas”, afirmó.

FUENTE: Con información de economiapce.com

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