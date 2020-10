Pen Club Internacional reclama a Cuba "detener creciente hostigamiento"

“Este nuevo acoso y amenaza directa a un periodista por realizar su trabajo, demuestra cómo el gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa ejerciendo una política censora en contra de las voces críticas”.

“Exigimos a las autoridades de Cuba un alto total a las intimidaciones y agresiones a los reporteros independientes”, manifestó el documento firmado por Romana Cacchioli, directora ejecutiva de PEN Internacional.

El comunicado hace un recuento de la trayectoria de Jiménez Enoa, cofundador de la revista El Estornudo y columnista de The Washington Post , que “fue citado la mañana del 1 de octubre para una ‘entrevista’, en la que fue amenazado con ser encarcelado si continúa su colaboración con el medio estadounidense”.

Y continúa: “De acuerdo con el testimonio del periodista en sus redes sociales, cuando llegó a la estación de policía, ‘me desnudaron para registrarme, me esposaron y me obligaron a ir con la cabeza abajo en un carro con tres agentes vestidos de civil hacia Villa Marista, el departamento de la Seguridad del Estado’. Los agentes de seguridad le dijeron que ‘si volvía a publicar en The Washington Post, sería procesado por usurpación de funciones’ … Los oficiales le advirtieron que el medio para el que trabaja no está acreditado en Cuba y que comenzarán ‘una guerra’ contra su familia y sus allegados.

Jiménez Enoa fue acusado además de tener detrás de sus acciones al Gobierno de Estados Unidos.

Su más reciente colaboración, publicada el pasado 4 de octubre, la tituló “Si esta es mi última columna aquí, es porque estoy preso en Cuba”; en ella describe los hechos y muestra la situación que viven muchos periodistas y reporteros en Cuba.

De esta manera, el PEN Internacional llama al gobierno cubano a: