Periodista mexicano fustiga a Maduro por la migración venezolana

Maduro también dijo que su programa televisivo “Con Maduro +”, lo ven “muchos venezolanos que emigraron producto de la guerra económica producto de las sanciones criminales, migraron a Chile Perú Ecuador Colombia están en Estados Unidos, me ven allá en Nueva York. Mis saludos, siempre recibo sus mensajes”.

En contraparte, Oscar Ramírez, identificado como periodista y reportero de inmigración radicado en Tijuana México, dijo que Maduro "es un desgraciado, mentiroso". Dijo que desmiente a Maduro y "a los desgraciados que han acabado y tratan de acabar con ese gran país que es Venezuela, como lo eres tú, Diosdado Cabello y toda la porquería que gobierna a ese hermoso país. No son las sanciones económicas criminales, deja de hablar porquerías, comunista, dictador, tirano, eres tú eres tú y es la culpa de la arrastrar todo el chavismo eres tú y tu mal gobierno".

El periodista sostuvo que ha caminado más de nueve caravanas, con miles y miles de venezolanos, que huyen de la tiranía y la "dictadura de la pobreza dictadura de la pobreza" que, puntualizó, ha sido causada por el régimen de Maduro. Se refirió también a la pobreza que las políticas de Maduro han causado en el país, en Maracaibo (estado Zulia), a" los padres de familia, hacia los doctores, hacia los licenciados, hacia los maestros, hacia aquel campesino; la persona más humilde, la de la clase media baja; eres tú (Maduro), el culpable".

Migrantes venezolanos sentados junto a la pared de un edificio mientras se resguardan de la lluvia, el sábado 13 de mayo de 2023.

Asimismo, el periodista exigió a Maduro que se vaya del país: "Vete del gobierno, deja el poder, deja a tu gente vivir en paz. Millones de venezolanos han salido por ti, no por las sanciones económicas. Todo eres tú, no es nadie más".

Al mismo tiempo, Ramírez señaló ha recorrido la selva del Darién, donde la gente detesta a Maduro. "En estos momentos, hay más de 2.500 migrantes cruzando la selva del Darién para poder llegar a una vida mejor, arriesgando su vida, tu gente está muriendo en la selva del Darién, está batallando en el transcurso desde Sudamérica, Centroamérica y también sufriendo en México para poder llegar hacia los Estados Unidos. A tu gente la has maltratado, la has humillado y a ti no te interesa, lo único que te interesa es tu discurso populista político".

EEUU denuncia explotación de migrantes

En julio de este año, el Departamento de Estado de EEUU, en su último informe anual sobre tráfico de personas, señaló la persistencia de la explotación laboral y sexual de los migrantes venezolanos en las islas de Aruba y Curazao.

El informe destacó que la mayoría de las operaciones de tráfico de personas en Aruba y Curazao involucran a venezolanos que buscan escapar de la crisis humanitaria. Pero, en 2022, no se identificó a ninguna víctima venezolana, lo que destaca la necesidad de mejorar la formación de los agentes para identificar a posibles víctimas sin criminalizarlas.

