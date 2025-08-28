Periodista venezolano cumple 190 días detenido: régimen niega información sobre su paradero

El periodista venezolano Rory Branker, del portal La Patilla, fue detenido el pasado 20 de febrero

CARACAS.- Rory Branker, periodista del portal La Patillla, cumple este jueves 28 de agosto 190 días detenido por el régimen de Nicolás Maduro. A la fecha, su familia no ha recibido información sobre su paradero.

"Su ausencia no es casualidad, ni error: Rory fue víctima de detención arbitraria y desaparición forzada. Cada día que pasa se profundiza nuestra herida y se hace más evidente la crueldad de un sistema que lo mantiene invisible para utilizarlo como herramienta política. Basta de abusos, basta de impunidad", dijo la familia del periodista en su cuenta en la red social X.

La madre del periodista, Cheryl Ann Branker, tiene 80 años y lleva más de 6 meses sin ver a su hijo.

Branker fue detenido forzosamente el pasado 20 de febrero por sujetos armados y sin orden de captura. Su vivienda fue allanada sin orden judicial: durante la operación los funcionarios se llevaron dos laptops y 3 teléfonos celulares.

El ministro de Interior y Justicia del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió el 16 de mayo al caso de este periodista y lanzó amenazas directas contra otros profesionales de la comunicación y medios digitales venezolanos.

Según Cabello, "los laboratorios de bots, en alianza con los palangristas propagandísticos de siempre, recibieron la orden de avanzar en una estrategia para generar zozobra y confusión a través de las redes sociales”.

Periodista aislado

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó el aislamiento de su colega Carlos Julio Rojas, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de el Helicoide y que ya alcanza casi 30 días.

"Recordamos que Rojas tiene condiciones de salud que deben ser atendidas. Respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso", dijo el gremio.

FUENTE: Con información de familia del periodista Rory Branker