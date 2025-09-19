viernes 19  de  septiembre 2025
SEGURIDAD

Perú anuncia compra de 12 aviones subsónicos para lucha antidrogas

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, indicó que es momento de hacer un "control efectivo" del espacio aéreo de Perú

Dina Boluarte, presidenta de Perú.

AFP
Imagen referencial a dos Jets.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - El gobierno peruano reforzará su flota aérea antinarcóticos con la compra de 12 aeronaves subsónicos, anunció este viernes el ministerio de Defensa.

Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

"Es el momento de que, como Estado, hagamos un control efectivo de nuestro espacio aéreo. Para ello requerimos capacidades, y ya hemos iniciado el trámite correspondiente para la adquisición de estos 12 aviones subsónicos", indicó el ministro de Defensa Walter Astudillo en comunicado.

"Lucha contra el narcotráfico"

Astudillo enfatizó en que las aeronaves se destinarán fundamentalmente "para la lucha contra el narcotráfico".

El ministro hizo el anuncio la noche del jueves ante una comisión del parlamento, aunque sin detallar el fabricante ni el monto que invertirá en los aviones.

"Nosotros esperamos que antes del 28 de julio (de 2026) ya tengamos algunas unidades y quedará pendiente la recepción en el transcurso del siguiente año", señaló el ministro.

Perú cuenta principalmente con helicópteros Black Hawk de fabricación estadounidense para luchar contra el narcotráfico.

El año pasado había casi 90,000 hectáreas de cultivos de coca, la materia prima de la cocaína, de acuerdo con la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas.

El gobierno de Dina Boluarte, cuyo mandato terminará en julio de 2026, prevé igualmente renovar después de casi tres décadas su flota de defensa aérea con la adquisición de 24 aviones de combate de última generación por un monto de 3,500 millones de dólares.

El anuncio lo hizo en octubre de 2024 el ministro Astudillo.

De concretarse la compra, reemplazará los 12 aviones Mirage 2000 de fabricación francesa, los rusos MiG-29 y Sukoi-27, la mayoría de ellos están inoperativos.

FUENTE: Con información de AFP

