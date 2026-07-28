martes 28  de  julio 2026
INVESTIDURA

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú en busca de poner fin a la crisis política de 10 años

La primera mujer electa jefa del Estado es investida en una ceremonia histórica con la presencia de presidentes y representantes de América, y el Rey de España

Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia de Perú este martes 28 de julio 2026

Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia de Perú este martes 28 de julio 2026

EFE/ Sebastián Blanco Salazar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- En medio de la expectativa de si Perú alcanzará la estabilidad política, la presidenta electa Keiko Fujimori asume este martes las riendas del país para los próximos cinco años (2026-2031), en una ceremonia histórica, tras una década de crisis política, a la que asisten jefes de Estado y representantes de países de América, y el rey Felipe VI de España.

Keiko, quien resultó electa en el balotaje con una diferencia de menos de 50,000 votos de su contendor el izquierdista Roberto Sánchez en unas disputadas elecciones, es la primera mujer en ser elegida jefa del Estado y la novena de Perú que busca poner fin a la crisis política de la última década.

Lee además
Vista parcial de hemiciclo del Congreso de Perú.
POLÍTICA

Perú vuelve al sistema bicameral tras más de 30 años
La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026. 
ECONOMÍA

En reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, CEAPI y CAF ratifican compromiso con el Perú

A diferencia de sus predecesores, Fujimori cuenta en principio con el suficiente respaldo en el Parlamento para poder completar todo su mandato.

Liderazgo conservador en Perú

Su asunción supone el regreso del fujimorismo, línea política impuesta por su padre fallecido el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), luego de 26 años de un gobierno controvertido y con denuncias de corrupción en el que también estuvo vinculado su asesor Vladimiro Montesinos.

Su supuesta línea dura se inscribe en la tendencia regional de fortalecimiento de liderazgos conservadores en América Latina que han acabado con el modelo de izquierda e impulsados por demandas de seguridad, crecimiento económico y gobernabilidad, se informó.

Al acto de la investidura de Fujimori, previsto en horas del mediodía (17.00 GMT) en el Congreso de Perú, asiste una amplia representación internacional en el que destaca el rey Felipe VI de España.

Por el gobierno de EEUU participa el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien lidera una delegación oficial, informó el Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores.

Solida representación regional

También se encuentra en Lima varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; y Nasry Asfura, de Honduras, según los reportes.

También asisten el vicepresidente electo de Colombia, Juan Manuel Restrepo, y expresidentes de diversos países de América Latina, como el chileno Eduardo Frei (1994-2000) y el ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), con quien Alberto Fujimori firmó acuerdos de paz que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe entre ambos países que llevó a una serie de guerras, en 1998.

La presidenta electa invitó a varias exmandatarias como la panameña Mireya Moscoso (1999-2004) y la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020), además de al panameño Mario Abdo Benítez (2018-2023) y al presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, quien la respaldó y pidió el voto en su favor en la reciente elección.

FUENTE: Con información de EFE, France24

Temas
Te puede interesar

Bolivia confirma asistencia a la investidura de Keiko Fujimori en Perú

Acusan de asesinato a tres tripulantes tras mortal naufragio de ferri en Guyana

Especialistas apuestan por "desestigmatizar la obesidad para poder luchar contra ella"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

-El dictador Daniel Ortega y su esposa y copresidente, Rosario Murillo, jefes del régimen de Nicaragua
POLÍTICA

Régimen de Nicaragua posterga reforma constitucional para excluir a la oposición de las elecciones

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.
POLÉMICA

Rapero D4vd a juicio por homicidio y desmembramiento de una adolescente

La cantante Carly Simon asiste a la noche inaugural del Festival de Cine de Tribeca 2017 y al estreno mundial de Clive Davis: The Soundtrack Of Our Lives en el Radio City Music Hall el 19 de abril de 2017 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Cantante Carly Simon revela que fue diagnosticada con párkinson

Te puede interesar

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Advierten que nuevo trámite de asilo político lleva más casos directamente a corte

Por Daniel Castropé
El programa de ayudar para el alquiler de viviendas de Hialeah vence. 
SECCIÓN 8

Hoy vence plazo para solicitar vales de ayuda para el alquiler de vivienda en Hialeah

Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en 2025 
WASHINGTON

Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca

Comienza en Florida la minitemporada de captura de langosta. 
ATENCIÓN PESCADORES AFICIONADOS

Florida inicia la esperada minitemporada de pesca de langosta: reglas y licencias