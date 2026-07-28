Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú en busca de poner fin a la crisis política de 10 años

Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia de Perú este martes 28 de julio 2026

LIMA .- En medio de la expectativa de si Perú alcanzará la estabilidad política, la presidenta electa Keiko Fujimori asume este martes las riendas del país para los próximos cinco años (2026-2031), en una ceremonia histórica, tras una década de crisis política, a la que asisten jefes de Estado y representantes de países de América, y el rey Felipe VI de España.

Keiko, quien resultó electa en el balotaje con una diferencia de menos de 50,000 votos de su contendor el izquierdista Roberto Sánchez en unas disputadas elecciones, es la primera mujer en ser elegida jefa del Estado y la novena de Perú que busca poner fin a la crisis política de la última década.

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A diferencia de sus predecesores, Fujimori cuenta en principio con el suficiente respaldo en el Parlamento para poder completar todo su mandato.

Liderazgo conservador en Perú

Su asunción supone el regreso del fujimorismo, línea política impuesta por su padre fallecido el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), luego de 26 años de un gobierno controvertido y con denuncias de corrupción en el que también estuvo vinculado su asesor Vladimiro Montesinos.

Su supuesta línea dura se inscribe en la tendencia regional de fortalecimiento de liderazgos conservadores en América Latina que han acabado con el modelo de izquierda e impulsados por demandas de seguridad, crecimiento económico y gobernabilidad, se informó.

Al acto de la investidura de Fujimori, previsto en horas del mediodía (17.00 GMT) en el Congreso de Perú, asiste una amplia representación internacional en el que destaca el rey Felipe VI de España.

Por el gobierno de EEUU participa el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien lidera una delegación oficial, informó el Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores.

Solida representación regional

También se encuentra en Lima varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; y Nasry Asfura, de Honduras, según los reportes.

También asisten el vicepresidente electo de Colombia, Juan Manuel Restrepo, y expresidentes de diversos países de América Latina, como el chileno Eduardo Frei (1994-2000) y el ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), con quien Alberto Fujimori firmó acuerdos de paz que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe entre ambos países que llevó a una serie de guerras, en 1998.

La presidenta electa invitó a varias exmandatarias como la panameña Mireya Moscoso (1999-2004) y la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020), además de al panameño Mario Abdo Benítez (2018-2023) y al presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, quien la respaldó y pidió el voto en su favor en la reciente elección.

FUENTE: Con información de EFE, France24