Republicanos cierran filas con el ICE: envían mensaje de Acción de Gracias en apoyo ante ola de ataques

Legisladores expresaron su agradecimiento en un momento que el DHS registra un incremento sin precedentes en las agresiones contra agentes del ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.

OCTAVIO JONES/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- En vísperas del feriado de Acción de Gracias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió un video en sus redes sociales en el que varios legisladores republicanos expresan su agradecimiento al personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un contexto marcado por la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal y el aumento de ataques contra agentes federales.

La senadora Joni Ernst, de Iowa, envió un mensaje directo a los funcionarios migratorios, asegurando que, al aproximarse las celebraciones, quería expresar su “más sincero agradecimiento a los grandes hombres y mujeres de ICE”.

El representante Andy Ogles, de Tennessee, fue más enfático al afirmar en el video: “En este Día de Acción de Gracias, les agradezco su servicio y por deportar a los invasores ilegales que han inundado nuestras comunidades”.

Reconocimiento a los agentes del ICE

El DHS acompañó la publicación del video en X con un mensaje de reconocimiento: “Este Día de Acción de Gracias, agradecemos a los dedicados hombres y mujeres de ICE que trabajan durante el feriado para mantener a nuestras comunidades seguras. Desde los pasillos del Congreso, gracias por su continuo servicio y compromiso”.

Además de Ernst y Ogles, el material difundido incluye intervenciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y de otros legisladores republicanos que subrayan el papel “indispensable” de los agentes migratorios en el cumplimiento de la ley.

La difusión del video se da en momentos en los que la administración Trump ha intensificado las operaciones de control migratorio en todo el país, un punto que ha generado apoyo entre su base electoral, pero también críticas de organizaciones civiles y demócratas.

Violencia contra oficiales migratorios

El DHS también advirtió que este año se ha registrado un incremento sin precedentes en las agresiones contra agentes federales de inmigración. “Del 21 de enero al 21 de noviembre de 2024, solo se reportaron 19 agresiones contra agentes del ICE, mientras que en el mismo período de 2025 se reportaron 238 agresiones. Esto representa un aumento del 1153% en las agresiones”, señaló la agencia, citada por Fox News.

El repunte en la violencia contra personal de ICE ha llevado a legisladores republicanos a exigir mayor protección, recursos adicionales y una condena pública más firme contra los ataques motivados por razones políticas o por parte de organizaciones criminales.

Mientras millones de estadounidenses se preparan para reunirse en torno a la mesa este jueves, el gobierno federal aprovecha la fecha para resaltar el trabajo de quienes, según la administración, “permanecen en la primera línea de la seguridad nacional”, incluso durante los días festivos.

FUENTE: Con información de Fox News

