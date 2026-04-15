Keiko Fujimori exige al candidato Rafael López Aliaga pruebas de "fraude"

La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026.

LIMA. - La derechista Keiko Fujimori , candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, pidió al candidato conservador Rafael López Aliaga demostrar con datos las irregularidades que este afirma se produjeron en las elecciones generales del domingo. A su vez, rechazó los llamados a la insurgencia del también exalcalde de Lima.

"No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de derecho, quienes lideran partidos tienen el deber de preservar el orden", aseveró la dirigente.

La candidata también indicó que su compromiso es con la democracia, la transparencia y, especialmente, con el orden. "Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política, no podemos generar más caos", sostuvo la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)". Agregó que liderar también supone mantener la calma y la estabilidad y "no contribuir al caos".

López Aliaga convocó en la noche del martes a un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde aseguró frente a simpatizantes que lo sucedido en la jornada electoral "no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela". Pidió a sus simpatizantes estar en alerta y sumarse a la "insurgencia civil si se termina de consumar el fraude".

El conservador insistió, sin aportar todavía prueba alguna, en denunciar un "fraude" en los comicios debido a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron grandes retrasos en la apertura de locales en la capital, e incluso la extensión de las elecciones al lunes en trece colegios que no pudieron abrir el domingo, con 52.000 electores en conjunto.

Piden pruebas

Ante esto, Keiko Fujimori pidió a Rafael López Aliaga que comparta toda la información que tenga sobre las irregularidades que denuncia para contribuir a esclarecer los hechos y "asegurarnos que la verdad permanece", puesto que "la democracia se fortalece con hechos y con datos, no con relatos".

La dirigente también sostuvo que, si alguien ha sufrido irregularidades con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha sido su partido, que "aún espera" la lista de electores de los comicios de 2021, donde perdió contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por unos 40.000. Entonces, la política denunció fraude, sin tampoco aportar pruebas concretas.

Fujimori agregó que ya en 2021 Fuerza Popular pidió la suspensión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, "pero no fueron escuchados".

"Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular", señaló.

La candidata concluyó con un llamado a la ciudadanía en el que reconoció que en medio de las disputas quienes terminan perdiendo son los peruanos, por eso su objetivo es no agravar la incertidumbre y el desorden.

Sube izquierdista

El candidato de izquierda radical del Perú, Roberto Sánchez, subió este miércoles al segundo lugar en el recuento parcial de las presidenciales en Perú y se ubica como posible rival de la derechista Keiko Fujimori de cara a un balotaje en junio.

Entre gritos de fraude y denuncias contra las autoridades por fallas logísticas que obligaron a extender los comicios por dos jornadas, los dos favoritos llamaron a respetar los resultados.

Con un 91,5% de las actas contabilizadas, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori obtiene un 17% de los votos. La sigue Roberto Sánchez (12%) tras desplazar por mínima diferencia al ultraconservador Rafael López Aliaga (11,8%), quien cuestiona la elección y llamó a sus fieles a protestar. Sin embargo, los resultados aún pueden variar.

"Corresponde (...) aceptar esos resultados y nosotros estamos tranquilos. Lo correcto es que si hay discrepancias y sospechas, se demuestren evidencias contundentes", dijo a la prensa este miércoles Sánchez, psicólogo de 57 años, heredero político del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo, el único que sobrevivió en su puesto durante los cinco cambios de gabinete que tuvo aquel turbulento gobierno de 17 meses. Con un sombrero campesino, el dirigente emuló durante su campaña la imagen del sindicalista Castillo, maestro de escuela rural que llegó a ser mandatario.

Hoy preso y condenado a más de 11 años por un fallido intento de disolver el Congreso, Castillo se mantiene popular entre los sectores empobrecidos de los Andes.

FUENTE: Con información de EFE/ AFP/Europa Press