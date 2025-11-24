martes 25  de  noviembre 2025
Paro nacional

Protesta de agricultores y camioneros mexicanos bloquean puente fronterizo con EEUU

El 70% del comercio entre México y Estados Unidos viaja a través de este tipo de cruces terrestres, según estimaciones oficiales

Esta vista aérea muestra a camioneros que transportan mercancías de exportación a Estados Unidos durante una manifestación como parte de la huelga nacional de agricultores en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 24 de noviembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD JUÁREZ — Cientos de agricultores y camioneros bloquearon este lunes el lado mexicano de un importante puente fronterizo destinado a mercancías de exportación hacia Estados Unidos, en el marco de un paro nacional de campesinos.

La movilización tuvo lugar en el Puente Internacional Zaragoza, que comunica a la mexicana Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, con la estadounidense El Paso, estado de Texas. El 70% del comercio entre México y Estados Unidos viaja a través de este tipo de cruces terrestres, según estimaciones oficiales.

Los agricultores inconformes protestaron contra una serie de reformas a la Ley General de Aguas promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de impedir la venta de títulos de concesión o su transmisión entre particulares.

"No queremos que el agua la acaparen ellos (el gobierno) y ellos hagan con los permisos lo que les dé la gana", afirmó durante la protesta el agricultor Gerardo Fierro.

Protesta contra la delincuencia

Los trabajadores agrícolas también irrumpieron en las oficinas administrativas de la aduana en Ciudad Juárez.

Agricultores como Fierro temen que al momento de vender un terreno la nueva ley les impida ofrecer su concesión de agua junto con la tierra.

Javier Jurado, presidente de la empresa Agrodinámica Nacional, acusó al gobierno de Sheinbaum de querer "secuestrar" el agua y dejar a los agricultores "indefensos".

En conferencia de prensa en Ciudad de México, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que "no hay motivo para las movilizaciones (...) salvo que respondan a motivaciones políticas".

Los bloqueos de carreteras por parte de transportistas y campesinos se replicaron en al menos 16 estados del país, en protesta contra la delincuencia que enfrentan los camioneros en las autopistas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

