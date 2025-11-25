El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año

Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron a un ritmo de más del 4% en septiembre, respecto al 2024, lo que demuestra la efectividad de las políticas económicas del presidente Donald J. Trump, de acuerdo con cifras del gobierno publicadas este martes

El martes, las cifras del Departamento de Comercio mostraron que las ventas minoristas en septiembre aumentaron un 4,3% respecto al año anterior.

Las ventas en concesionarios de vehículos y repuestos disminuyeron ligeramente en septiembre, mientras que las de tiendas de alimentos y bebidas también lo hicieron como es normal antes del aumento del consumo en los meses de noviembre y diciembre por el Día de Acción de Gracias, Navidad y fin de año

Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en comparación con el mes anterior, informó el Departamento de Comercio, ligeramente por debajo de las expectativas de algunos analistas y por debajo del aumento mensual de 0,6% de agosto, donde el período vacacional y las compras por el regreso a clases disparan el consumo.

Los aranceles

Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró que los precios al productor -una medida de la inflación- aumentaron en línea con las expectativas, un 0,3% en septiembre sobre agosto.

Los expertos, debido a las campañas mediáticas de la prensa de izquierda, hacen hincapié únicamente en los consumidores, un motor clave para la primera potencia mundial y que las reformas del Presidente intentan modificar para que EEUU no dependa sólo del consumo, sino del incremento de las producciones nacionales.

Algunas empresas enfrentan costos más altos debido a los nuevos aranceles, pero el nivel de ganancias les permite fácilmente adaptarse a la nueva realidad en la que el actual gobierno pone a los estadounidenses primero y no al resto del mundo.

Trump amplió recientemente las exenciones de aranceles para varios productos agrícolas, pero el altísimo costo de vida causado por la anterior administración de Joe Biden pesa aún sobre los consumidores.

Ambos informes publicados el martes se retrasaron debido a un cierre gubernamental récord creado por los senadores radicales demócratas en Washingtonentre entre octubre y mediados de noviembre que detuvo la publicación de varios datos económicos.

FUENTE: Con información de AFP.