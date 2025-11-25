Congelan pagos de Medicaid en Florida por falta de credenciales en 1.000 terapeutas

MIAMI. – Una auditoría en el sistema de salud de Florida paralizó los desembolsos económicos a cientos de proveedores de terapias durante las últimas semanas, tras determinarse que cerca de 1.000 profesionales carecían, al parecer, de las calificaciones obligatorias para atender a niños bajo el programa Medicaid.

La aseguradora Sunshine Health ejecutó la suspensión de fondos ante la evidencia de posibles incumplimientos normativos en la acreditación del personal contratado por la empresa subcontratista MTM Health, lo que puso en alerta a las autoridades estatales sobre la seguridad de los servicios prestados a menores con discapacidades.

Fallas en acreditación profesional

El conflicto se originó tras el hallazgo de inconsistencias en los expedientes de casi el 60 por ciento de la red de terapeutas.

Según documentos de la auditoría, una gran cantidad de estos prestadores de servicios —especializados en áreas como musicoterapia, arte o equinoterapia— no poseía la formación académica específica ni las licencias estatales pertinentes.

Asimismo, los reportes indican que un alto porcentaje de estos individuos no cuenta con un número de identificación de Medicaid y tampoco superó la verificación de antecedentes penales de Nivel 2, un requisito federal indispensable.

Crisis de liquidez

La decisión de congelar las transferencias bancarias provocó una inestabilidad financiera inmediata en numerosas clínicas y centros de rehabilitación a lo largo de Florida.

Directivos de diversas instituciones médicas manifestaron su preocupación ante la imposibilidad de cubrir las nóminas de sus empleados, pues el bloqueo afectó tanto a los proveedores señalados como a aquellos que operan en cumplimiento de la ley.

La acción administrativa intenta frenar el drenaje de recursos hacia cuentas no autorizadas, pero deja en una situación precaria a los negocios legítimos que dependen del flujo constante de los pagos de Medicaid para subsistir.

Ruptura contractual

Ante la magnitud de las irregularidades detectadas, Sunshine Health anunció la terminación definitiva de su contrato con MTM Health, que se hará efectiva para el cierre del presente año.

Según se informó, la aseguradora asumirá la responsabilidad de contratar y verificar directamente a los especialistas para garantizar la idoneidad de la atención médica.

Mientras tanto, las familias beneficiarias del programa Children’s Medical Services aguardan una pronta normalización de los servicios, dado que la transición administrativa amenaza con interrumpir el acceso a terapias vitales para el desarrollo de miles de niños en el estado.