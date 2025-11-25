martes 25  de  noviembre 2025
SUCESO

Joven de 18 años resulta herido en balacera, policía busca al responsable

El incidente ocurrió alrededor de las 7:46 p. m. en las inmediaciones de la avenida 22 y la calle 50 del noroeste de la ciudad.

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.– Las autoridades intensifican la búsqueda de un sospechoso vinculado a un tiroteo que dejó herido a un joven de 18 años la noche del lunes.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), el incidente ocurrió alrededor de las 7:46 p. m. en las inmediaciones de la avenida 22 y la calle 50 del noroeste. Agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples reportes de disparos.

Al llegar, los oficiales localizaron a la víctima tendida en el suelo con aparentes heridas de bala en las extremidades superiores por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece en condición estable, según fuentes oficiales.

Los investigadores indicaron que el atacante abrió fuego en varias ocasiones antes de darse a la fuga. Por el momento, no se ha divulgado el posible motivo del ataque.

La investigación continúa activa y MDSO exhortan a cualquier persona con información para detener al sospechoso y esclarecer los hechos a comunicarse de manera anónima con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477)

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESO

