Petro propone al Papa ronda de negociaciones con el ELN en el Vaticano

Tras tomar posesión en agosto de 2022, Petro puso en marcha un intento de acuerdo con todos los grupos armados, tanto de raíz política como criminal. Sin embargo, la presencia de diversos grupos armados antiguos y nuevos, entre los que están el ELN, disidencias de los grupos guerrilleros o grupos emergentes de la desmovilización paramilitar, persiste en medio de procesos de diálogos y negociaciones.

Recientemente, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de pagar a los grupos armados ilegales para que dejen de cometer delitos y pidió al mandatario fijar una "postura clara e inamovible" en línea al respeto a los derechos humanos.

vaticno-petro-afp.jpg Esta foto tomada y distribuida el 19 de enero de 2024 por The Vatican Media muestra al Papa Francisco durante una audiencia privada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Vaticano. AFP

"No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz", expresó el Defensor del Pueblo, que afirmó que "seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable", reseñó Semana.com.

Camargo consideró que de llegarse a concretar una financiación a los grupos armados y se les solicite a cambio que paren de cometer delitos sería aceptar la propuesta que hizo el cabecilla del ELN, Antonio García, según la cual el gobierno financiaría el cese al fuego. En su opinión, eso sería muy negativo para Colombia

Antes de su encuentro con Francisco, Petro había manifestado su intención de discutir sobre "la paz colombiana en primerísimo lugar", resaltando el rol crucial que ha jugado la Iglesia católica en este proceso. Además, enfatizó la intención de hablar sobre la paz mundial en sus conversaciones con el Pontífice.

El mandatario colombiano regaló al obispo de Roma café de su país y una ruana, una prenda de ropa tradicional del altiplano de Cundimarca y considerada un símbolo nacional. Por su parte, Francisco le ofrendó con una escultura en bronce que representa dos manos que se unen y en el fondo una mujer con un niño y una nave de migrantes con la frase 'Llenemos las manos con otras manos'.

FUENTE: Con información de Europa Press/AP