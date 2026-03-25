Petro afirma que Maduro era "adicto al poder"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izq.), le da la mano a su par Nicolás Maduro, de Venezuela, durante visita oficial al Palacio de Miraflores, en Caracas, el 9 de abril de 2024.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , afirmó que el dictador depuesto de Venezuela , Nicolás Maduro , era un "adicto al poder" negó que no reaccionará ante las acusaciones de posible fraude en las elecciones presidenciales de 2024, recordando que tomó la decisión junto a Brasil de no reconocer su victoria.

"Cuando tuvimos dudas de las elecciones en Venezuela, tomé la decisión con Brasil de no reconocer el gobierno de Maduro, desde entonces no hubo contacto personal hasta el final", afirmó Preto en respuesta a unas declaraciones del candidato presidencial y entonces su ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo.

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En una reciente entrevista, Murillo sugirió que Petro supo que el dirigente venezolano no habría ganado limpiamente aquellas presidenciales, pero prefirió moverse con cautela y optar por una salida negociada a fin evitar un conflicto aún mayor.

Petro reiteró que esas elecciones "no fueron libres" y que Maduro “no permitió la libre participación”, refiriéndose a la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.

"Le dije a Maduro personalmente que debía medirse bajo la voluntad del pueblo y que si perdía se alistaran a ejercer la oposición, tal como habíamos hecho en Colombia durante décadas y a costa de nuestras vidas. Maduro y sus amigos eran adictos al poder, el embrujo petrolero", escribió en sus redes sociales.

"En Venezuela se necesita un periodo de transición donde se gobierne y se llegue a un acuerdo y diálogo político", ha defendido Petro, a la vez que ha ofrecido su ayuda a la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, para "estabilizar Venezuela" y "crear ese clima de confianza entre los venezolanos".

Petro se alinea con Maduro y niega la existencia del Cartel de los Soles

Meses atrás, Gustavo Petro salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al afirmar que el Cartel de los Soles, máxima red de narcotráfico que actúa en alianzas con demás organizaciones criminales en el contiente, "no existe".

A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro salió al paso a las acusaciones y acciones militares emprendidas por parte de Estados Unidos para frenar el narcotráfico liderado por el Cartel de los Soles, con Nicolás Maduro al frente.

"El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", en este sentido afirmó que "el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio".

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP