Piden resguardar la identidad de los electores en primarias

"Es decir, que el proceso sea manual no garantiza la confiabilidad de los datos", remarcó Solórzano en un acto político que tuvo lugar en la terraza del Colegio de Ingenieros de Caracas.

La llamada "lista Tascón" fue usada en el sector público como mecanismo de discriminación hacia quienes firmaron la convocatoria al referendo revocatorio de Hugo Chávez.

En aquel entonces, el diputado oficialista, Luis Tascón, publicó la lista en una página web con los nombres y número de cédula de identidad de todos los solicitantes del referendo, con el objetivo de que quienes no habían firmado consultaran si su nombre aparecía. Sin embargo, la base de datos fue usada para despedir y discriminar al electorado opositor. Muchas personas fueron cesanteadas de sus empleos por haber firmado y si alguien pretendía optar por un empleo en un organismo público, se consultaba si su nombre estaba en la lista, y en caso de que así fuera, quedaba descartado para ocupar el puesto de trabajo. Asimismo, los firmantes fueron marginados, incluso, de la prestación de servicios públicos.

El 17 de octubre de 2003, el presidente Chávez dijo en su programa Aló, Presidente que "los que firmen contra Chávez estarán firmando contra la patria, contra el futuro", y agregó que quien firme a favor del referendo revocatorio "quedará registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido, su firma, su número de cédula y su huella digital".

En cuanto la lista fue publicada, Chávez, en una transmisión por la televisora estatal, alentó el uso del sitio web para verificar el uso ilícito de las cédulas de identidad. El ministro de Salud de ese entonces, Roger Capella, declaró que "quienes hayan firmado contra el presidente Chávez" serán despedidos "porque se trata de un acto de terrorismo".

Por otra parte, Solórzano aplaudió el trabajo de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria (CNP).

"Se trata de hombres y mujeres ejemplares, honestos, que han puesto su nombre para una tarea nada sencilla y a quienes el país les agradece»", expresó.

Y en ese sentido, hizo un llamado a la CNP para que informe cuáles son los mecanismos que se usarán para resguardar la identidad de los electores en las primarias.

Solórzano encabezó un encuentro con los líderes de los núcleos ciudadanos, que según su partido suman unas 700 personas, encargados de conformar los testigos y miembros de mesa para cuidar los votos el próximo 22 de octubre.

La dirigente adelantó que presentará, en las próximas semanas, su plan de gobierno en el que trabajan destacados venezolanos.

"Para mí la conducción de Venezuela no es un capricho, me he preparado duro y sé cómo sacar al país de esta crisis", concluyó.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo