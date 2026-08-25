martes 25  de  agosto 2026
MERCADOS

Precios del petróleo descienden tras nuevas sanciones contra Irán

El precio del barril estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en octubre, retrocedió un 3,12% hasta los 82,36 dólares

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.

ANGELA WEISS / AFP
Por Julián Varela

Los precios del petróleo continuaron en descenso el martes, pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen terrorista de Irán.

El precio del barril estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en octubre, retrocedió un 3,12% hasta los 82,36 dólares

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Su equivalente de referencia mundial, el Brent del Mar del Norte, para entrega en igual mes perdió un 3,89% y cerró en los 88,58 dólares.

"El precio del petróleo sigue cayendo mientras la actualidad geopolítica mantiene una relativa calma", observan los analistas de Briefing.com.

Nuevas sanciones a Irán

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, presentó el lunes nuevas sanciones para "cortar todos los recursos económicos" de Irán.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, informó en X de "una reunión productiva con el presidente iraní", Masoud Pezeshkian, "sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos".

El encuentro trató en particular de "las medidas necesarias de ambas partes para restablecer el protocolo de acuerdo de Islamabad". Pero hasta ahora, Irán sólo ha utilizado esto como una estrategia de guerra para ganar tiempo y extender el conflicto.

Este protocolo de acuerdo fue firmado a mediados de junio por Teherán y Washington para poner fin a la guerra, pero se hizo añicos a principios de julio con los ataques de la Guardia Revolucionaria iraní a buques civiles en el Estrecho de Ormuz, lo que demuestra que no desean ningún acuerdo.

FUENTE: Con información de AFP.

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