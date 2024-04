Plataforma Unitaria Democrática sigue sin inscribir a Corina Yoris por el veto de Maduro

CARACAS.- La presidenta del partido Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano aseguró que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo que no han podido inscribir a la académica Corina Yoris es porque el régimen de Nicolás Maduro no lo ha permitido.

Solórzano desmintió que la razón por la que no han podido hacer una postulación distinta al candidato "provisional" Edmundo González Urrutia sea porque "no estamos de acuerdo". Dijo que "al contrario, lo estamos y lo estuvimos con tiempo", en referencia a María Corina Machado la ganadora de las primarias de octubre pasado, y quien no pudo postularse por estar inhabilitada ilegalmente por el régimen.