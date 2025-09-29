lunes 29  de  septiembre 2025
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se aleja de Bahamas y Florida

La alerta de tormenta tropical en partes de la costa este de Florida y Bahamas es suspendida

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.

NOA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informa que la tormenta tropical Imelda comienza a alejarse de Bahamas y Florida, con vientos sostenidos de 65 millas por hora.

Entre tanto, la alerta de tormenta tropical en partes de la costa este de Florida y Bahamas es suspendida.

Lee además
Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"
Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
FLORIDA

Autor de intento de asesinato a Trump quiso clavarse un bolígrafo en el cuello tras ser declarado culpable

Por otra parte, el huracán Humberto, que experimentó una rápida intensificación, pasando de tormenta tropical a huracán mayor en menos de un día, no representa peligro inminente para Estados Unidos ni Bahamas.

Según el informe meteorológico, Imelda empieza a realizar un giro hacia el noreste, posiblemente rumbo a Bermudas, siguiendo una ruta similar a Humberto.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, con el comenzó de la etapa pico en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

A mediados de septiembre, la actividad ciclónica volvió a dar señales de vida con la formación de Gabrielle en el Atlántico central, pasando al este de Bermudas como un huracán mayor antes de afectar las Azores.

Más tarde llegó el huracán Humberto con su categoría mayor, pero sin afectar tierra.

Temas
Te puede interesar

Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk

¿Por qué la temporada ciclónica 2025 ha estado relativamente calmada?

Oleaje y lluvias aisladas marcan el inicio de la semana en el sur de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se aleja de Bahamas y Florida

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade
PROPUESTA

Regalado pide a Tallahassee eliminación de impuesto a la propiedad para mayores de 65 años en Miami-Dade

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.
GOBIERNO

Vance: "Nos dirigimos a un cierre; demócratas exigen atención médica gratuita para indocumentados"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
¿Fin de la Guerra?

Trump presenta plan de paz y afirma que Netanyahu tendrá su "apoyo total" en Gaza si Hamás lo rechaza

Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
Datos biométricos

Europa exige a viajeros estadounidenses huellas dactilares y fotos en nuevo sistema de control fronterizo