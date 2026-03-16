Policía de Brasil cita a hijo de expresidente Bolsonaro por abandono de puesto

Eduardo Bolsonaro, en Estados Unidos desde hace un año, hasta ahora no ha regresado a Brasil. Argumentó estar siendo perseguido por la justicia, que en noviembre de ese año le acusó de entorpecer la causa por el golpe de Estado de 2022.

BRASILIA. - La Policía Federal de Brasil citó este lunes de manera formal a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se enfrenta a un proceso disciplinario por abandono de sus funciones dentro de la institución, mientras continúa autoexiliado en Estados Unidos por una acusación de la justicia brasileña.

Bolsonaro, que se enfrenta a la destitución, se encuentra suspendido desde febrero y debería haber entregado su placa y arma de fuego reglamentaria. Este proceso se abrió luego de que perdiera su escaño en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 por ausentarse de manera injustificada.

El hijo del expresidente tiene ahora un plazo de 15 días para presentar alegaciones al proceso disciplinario que se le abrió a finales de enero de este por faltas injustificadas de su puesto de administrativo en la delegación de la Policía en Angra dos Reis, un municipio ubicado en el suroeste del estado de Río de Janeiro.

Al finalizar el mandato de Bolsonaro en el Congreso, la Policía Federal ordenó su reincorporación a la institución, que le había concedido la licencia para ejercer como diputado, lo cual hacía desde 2015.

Denuncia persecución

Eduardo Bolsonaro se encuentra desde febrero de 2025 en Estados Unidos, a donde viajó para interceder por su padre. Hasta ahora no ha regresado a Brasil, aduciendo estar siendo perseguido por la justicia, que en noviembre de ese año le acusó de entorpecer la causa por el golpe de Estado de 2022.

El Tribunal Supremo alega que el hijo del expresidente brasileño utiliza su estancia en Estados Unidos para generar un clima de desconfianza hacia las autoridades brasileñas, entre ellas el juez Alexandre de Moraes , a quien la Administración de Donald Trump impuso sanciones, que luego levantó, en favor del expresidente.

Por esto, De Moraes decretó en agosto de 2025 arresto domiciliario para Jair Bolsonaro, un mes antes de que fuera condenado a 27 años de prisión por golpe Estado. Aquellos primeros meses de Eduardo en Estados Unidos coinciden con la crisis diplomática entre Washington y Brasilia.

Aquel lapso estuvo marcado por los aranceles estadounidenses a las exportaciones brasileñas, sanciones, restricciones de movimiento a la delegación brasileña que asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas, y las críticas en este mismo foro del presidente Donald Trump, al proceso judicial contra Bolsonaro.

FUENTE: Con información de Europa Press