jueves 22  de  enero 2026
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

El portaviones USS George H. W. Bush, incorporado a la flota en 2009, es considerado un activo estratégico de primer orden

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.&nbsp;

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026. 

Marine Traffic / CANVA / Creative Commons
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un portaviones estadounidense de propulsión nuclear fue detectado navegando en aguas internacionales al norte de Varadero, a una distancia aproximada de 60 millas náuticas de la costa cubana, en un momento marcado por un aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Se trata del USS George H. W. Bush, uno de los buques insignia de la Armada estadounidense, cuya posición fue registrada por sistemas de seguimiento marítimo de acceso público. De acuerdo con reportes de medios especializados en defensa y aviación, el portaviones habría estado realizando maniobras navales con fuego real, aunque Washington no ha emitido, hasta ahora, un comunicado formal sobre la naturaleza de la operación.

Lee además
EEUU requiere fianza para otorgar visa. 
MIGRACIÓN

Ciudadanos de Cuba, Venezuela y de otros 23 países deben pagar desde hoy fianza para solicitar visa
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel
ECONOMÍA

China ofrece oxígeno financiero a Cuba para frenar el colapso energético y social

El George H. W. Bush, incorporado a la flota en 2009, es considerado un activo estratégico de primer orden. Tiene capacidad para operar más de 90 aeronaves, entre cazas y helicópteros, y cuenta con una tripulación que supera las 5.000 personas, lo que le permite sostener operaciones prolongadas de proyección de poder naval.

La presencia del portaviones se produce en un contexto regional especialmente sensible. Tras los acontecimientos políticos y militares ocurridos en Venezuela a comienzos de enero, con la captura del dictador Nicolás Maduro, Estados Unidos inició una reorganización de sus fuerzas en el Caribe, que incluyó el desplazamiento de otras unidades anfibias y de apoyo a zonas próximas al norte de Cuba, según informaron entonces medios estadounidenses citando fuentes oficiales.

Sin embargo, en esos movimientos previos no se había hecho referencia pública al despliegue del George H. W. Bush, lo que ha incrementado la especulación sobre el alcance y los objetivos de las actuales operaciones navales estadounidenses en la región.

Mientras tanto, el gobierno cubano no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre la cercanía del portaviones a la Isla. El silencio contrasta con el clima político generado por recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha endurecido su retórica hacia La Habana, señalando la fragilidad económica del régimen cubano tras el colapso del respaldo venezolano.

Desde Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel respondió en días recientes a esas afirmaciones calificándolas como una amenaza directa, asegurando que el país resistiría cualquier intento de coerción externa y descartando concesiones políticas bajo presión.

Embed - Heavy Security USS George H.W. Bush (CVN 77)

FUENTE: Con información de Diario de Cuba / América Noticias / Marine Traffic

Temas
Te puede interesar

Serie de cine en Miami presenta "La otra Cuba"

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

Muere en Florida el cantante cubano Alfredito Rodríguez a los 74 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

Te puede interesar

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miami lanza campaña preventiva contra el tráfico humano ante la llegada del Mundial de la FIFA 2026.
FLORIDA

"Empieza el Juego": Miami lanza campaña preventiva contra el tráfico humano ante la llegada del Mundial de la FIFA 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
FLORIDA

¿Qué nuevo encargo podría darle Trump a Marco Rubio en Miami?

 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
SEGURIDAD

ICE busca la detención de tres presuntos miembros de la MS-13 acusados del asesinato de un menor en Maryland

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?