Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.

Un portaviones estadounidense de propulsión nuclear fue detectado navegando en aguas internacionales al norte de Varadero, a una distancia aproximada de 60 millas náuticas de la costa cubana, en un momento marcado por un aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Se trata del USS George H. W. Bush, uno de los buques insignia de la Armada estadounidense, cuya posición fue registrada por sistemas de seguimiento marítimo de acceso público. De acuerdo con reportes de medios especializados en defensa y aviación, el portaviones habría estado realizando maniobras navales con fuego real, aunque Washington no ha emitido, hasta ahora, un comunicado formal sobre la naturaleza de la operación.

El George H. W. Bush, incorporado a la flota en 2009, es considerado un activo estratégico de primer orden. Tiene capacidad para operar más de 90 aeronaves, entre cazas y helicópteros, y cuenta con una tripulación que supera las 5.000 personas, lo que le permite sostener operaciones prolongadas de proyección de poder naval.

La presencia del portaviones se produce en un contexto regional especialmente sensible. Tras los acontecimientos políticos y militares ocurridos en Venezuela a comienzos de enero, con la captura del dictador Nicolás Maduro, Estados Unidos inició una reorganización de sus fuerzas en el Caribe, que incluyó el desplazamiento de otras unidades anfibias y de apoyo a zonas próximas al norte de Cuba, según informaron entonces medios estadounidenses citando fuentes oficiales.

Sin embargo, en esos movimientos previos no se había hecho referencia pública al despliegue del George H. W. Bush, lo que ha incrementado la especulación sobre el alcance y los objetivos de las actuales operaciones navales estadounidenses en la región.

Mientras tanto, el gobierno cubano no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre la cercanía del portaviones a la Isla. El silencio contrasta con el clima político generado por recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha endurecido su retórica hacia La Habana, señalando la fragilidad económica del régimen cubano tras el colapso del respaldo venezolano.

Desde Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel respondió en días recientes a esas afirmaciones calificándolas como una amenaza directa, asegurando que el país resistiría cualquier intento de coerción externa y descartando concesiones políticas bajo presión.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba / América Noticias / Marine Traffic