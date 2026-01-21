China ofrece oxígeno financiero a Cuba para frenar el colapso energético y social

En un movimiento que confirma la absoluta dependencia del régimen de La Habana hacia sus aliados ideológicos, el China ofreció nuevamente oxígeno financiero a la cúpula castrista con el envío de cargamento de 60,000 toneladas de arroz y una partida de 80 millones de dólares destinada a la compra de equipamiento eléctrico.

El anuncio fue formalizado por el embajador chino, Hua Xin, quien se presentó en el Palacio de la Revolución ante Miguel Díaz-Canel para entregar las instrucciones directas de Pekín, reseña el portal oficial del régimen Granma

Esta inyección de recursos es el resultado de una serie de reuniones de emergencia entre funcionarios de alto nivel, donde la dirigencia cubana tuvo que exponer ante los enviados chinos la gravedad de la crisis electroenergética que el país no ha podido resolver por sus propios medios.

Mientras el dictador Díaz-Canel intenta vender este auxilio como un éxito diplomático, la realidad es que el régimen se aferra a estas dádivas para asegurar la supervivencia del aparato estatal. Además, la colaboración se extiende peligrosamente al ámbito de la "transformación".

Cuba, que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente Donald Trump, apenas logró satisfacer la mitad de su necesidad diaria de electricidad en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados.

Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.

La demanda horaria promedio de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios hora (MWH), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MWH, según cálculos basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

El monitoreo muestra que la tendencia se mantuvo en la primera quincena de 2026.

La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.

Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una generación de entre 300 y 400 MWh diarios, para fines de diciembre superaron los 3.000 MWh diarios.

La hora pico

Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad por la falta de inversión que ha sido destinada para la construcción de hoteles de lujo.

Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara

FUENTE: Con informaciòn de Granma/ AFP