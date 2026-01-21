Ciudadanos de Cuba, Venezuela y de otros 23 países deben pagar desde hoy fianza para solicitar visa

MIAMI.- Como parte de la política migratoria de EEUU , los ciudadanos de 25 países entre ellos Cuba y Venezuela que soliciten visa deben pagar desde este 21 de enero una fianza para poder ingresar al país, lo que constituye un cambio en los costos en materia de visado.

La medida, adoptada por el Departamento de Estado a principios de enero, exige que los solicitantes de visas B1 (negocios) o B2 (turismo) tienen que depositar montos de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares, pero el monto exacto lo determinará el oficial consular.

La nueva disposición que endurece los controles para la migración del país busca una garantía de que las personas que ingresan a territorio estadounidense regresarán a su país de procedencia en la fecha señalada.

La fianza será devuelta a los viajeros una vez que cumplan con la normativa de su visado, como no superar los 90 días de estadía y tampoco trabajar allí, según se informó.

Visa de EEUU con fianza

Según el Departamento de Estado, “cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa B1/B2, debe depositar una fianza de $5,000, $10,000 o $15,000. El monto se determina durante la entrevista para la visa”.

Los países involucrados, además de Cuba y Venezuela, para el pago de fianza a partir de este 21 de enero son en, orden alfabético:

Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Kirguistán, Nepal, Nigeria, Senegal, Tayikistán, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, y Zimbabue.

Además, para ingresar con la visa, previo pago de fianza, a territorio estadounidense, todos los viajeros deben hacerlo solamente por los aeropuertos siguientes:

• Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS)

• Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

• Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD)

• Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)

• Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)

• Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago (ORD)

• Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)

• Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ)

• Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal (YUL)

FUENTE: Con información usa.gov, NTN24