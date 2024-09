Precandidata presidencial asume el Ministerio de Defensa en medio de "narcoescándalo": ¿Quién es Rixi Moncada?

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro (I), el expresidente Manuel Zelaya Rosales (C) y la precandidata presidencial y nueva ministra de Defensa, Rixi Moncada (R), en una ceremonia en Tegucigalpa

Moncada, de 59 años, se convierte en la primera mujer al frente de la cartera de Defensa, tras la dimisión del sobrino de Castro, Zelaya Rosales, luego de que su padre, el diputado Carlos Zelaya, hermano el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), admitiera haber participado hace once años en una reunión con líderes del narcotráfico , en la que le ofrecieron apoyo para la campaña electoral de 2013.

"Quiero anunciar el nombramiento para ocupar el cargo de Secretaria de Defensa a la ciudadana Rixi Moncada", anunció la mandataria, alineada con la dictadura de Nicolás Maduro, durante la apertura de las fiestas de la independencia de Centroamérica.

Quién es Rixi Moncada, la precandidata presidencial de Honduras

Rixi Ramona Moncada Godoy, de 59 años, es una abogada con una amplia trayectoria en la vida política hondureña, conocida por su muy cercana relación con familia presidencial, desde hace más de 15 años.

Su afinidad con la familia Zelaya comenzó en 2006, cuando arrancó su carrera política como ministra de Trabajo del expresidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro, quien dos años después, en 2008, la nombró gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Estando allí el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jacobo Omar Hernández, la acusó de crear ilegalmente, mientras era ministra de Trabajo, la personalidad jurídica de un sindicato de trabajadores dentro del ENEE.

Moncada estuvo en el exilio tras el derrocamiento de Zelaya en 2009, representándolo en el diálogo para solventar la crisis que se celebró en San José, Costa Rica.

En 2012 fue fundadora de LIBRE, junto al exmandatario Zelaya, asumiendo el cargo de representante del partido ante el TSJ durante las elecciones generales de 2013, en las que, según el líder del grupo narcotraficante "Los Cachiros", Devis Leonel Rivera Maradiaga, testigo en el juicio de Nueva York en el que se condenó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) a 45 años de prisión, Carlos Zelaya habría recibido financiamiento a cambio de protección.

Al frente del CNE

Rixi Moncada se desempeñó como secretaria de actas de LIBRE desde 2017 hasta 2019, cuando fue designada por el Congreso como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que presidio a partir del 20 de septiembre de ese año.

La abogada fue la primera mujer al frente de órgano electoral hasta finales de 2021, cuando puso su cargo a la orden para sumarse al gabinete ministerial de la recién electa presidenta Xiomara Castro, como ministra de Finanzas.

A este último cargo renunció el 1 de enero de 2024, cuando fue ungida como sucesora del clan Zelaya. Desde inicio de año, con respaldo de la familia presidencial, Moncada se dedicó a recorrer Honduras para aspirar a las elecciones primarias del partido LIBRE en marzo de 2025, de cara a los comicios generales de noviembre en los que los Zelaya buscan la continuidad en el poder.

A la nueva ministra, el nepotismo, que identifica a los Zelaya, y los escándalos de corrupción no le son indiferentes. Cinco miembros de su familia ocupaban cargos públicos en instituciones del gobierno izquierdista para 2023, según el informe Concentración de poder 2022-2026 del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, reseñado por el medio de comunicación centroamericano Divergentes.

Entre ellos se encuentran sus hermanas Nora y Claudia Moncada, cónsul general de Honduras en Dallas, Texas, e inspectora general del Instituto de la Propiedad, respectivamente. También sus hermanos Oscar Moncada y Mario, subgerente de Regionales en la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), y comisionado nacional de CONDEPOR, respectivamente; y su sobrina Laura Moncada, encargada de verificación de deuda pública en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El clan Moncada, señala Divergentes, amplió sus redes de poder en el gobierno en el último año. A finales de 2023, su sobrino Dassaev Aguilar Moncada fue designado como empleado en el Sistema Nacional de Emergencias 911, y el 26 de enero de 2024 su hija Marcela Arias, de 27 años, fue designada representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras que su esposo, Enrique Arias, buscará ahora un escaño en el Congreso en representación del movimiento interno Pueblo Organizado en Resistencia (POR) en Choluteca (sur) en las elecciones de 2025.

Caso Odebrecht

Moncada se ha visto envuelta en casos de corrupción investigados por la Fiscalía hondureña, quien la ha señalado de abuso de autoridad, fraude y la sobrevaloración en el alquiler de un edificio para el ENNE, cuando estaba al frente del ente. Sin embargo, el caso fue desestimado en 2013, cuando se le otorgó un sobreseimiento definitivo.

La funcionaria no escapó del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrech. Ella misma admitió que como gerente del ENNE firmó un contrato para la construcción de dos nuevas represas con la compañía brasileña, el cual no fue publicado. En febrero de 2017, la Fiscalía abrió una investigación sobre esos contratos; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer actualizaciones del caso, por lo sigue en los cajones, según Divergentes.

Un ascenso en medio de la crisis

La nueva ministra fue juramentada el domingo sin hacer referencia al escándalo por narcotráfico de la familia presidencial, que estalló tras el encuentro del exministro José Manuel Zelaya Rosales con el general chavista, Vladimir Padrino López.

De esta reunión celebrada en una Caracas en crisis postelectoral, tras la decisión de Maduro de desconocer la voluntad popular que eligió a Edmundo González Urrutia para el periodo presidencial 2025 - 2031, no trascendió mayor información que la trasmitida por el jerarca del régimen venezolano, que afirmó que el encuentro sirvió para "estrechar lazos".

Sin embargo, encendió las alarmas de la embajadora de Washington en Honduras, Laura Dogu, quién criticó la conferencia de Zelaya Rosales y el jefe de Estado Mayor Conjunto hondureño, general Roosevelt Hernández, con "un narcotraficante", en referencia a Padrino López.

Estas declaraciones, produjeron la cancelación del histórico tratado de extradición entre EEUU y Honduras, que ha permitido la extradición a territorio estadounidense de medio centenar de hondureños vinculados con el narcotráfico desde 2014.

La mandataria izquierdista, firme aliada del chavismo, estaría buscando con esta decisión, que ha sido fuertemente cuestionada nacional e internacionalmente, proteger a los miembros de su familia, pertenecientes a su gabinete ministerial, vinculados a casos de narcotráficos.

"Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Un ataque que no podemos permitir (...) No voy a permitir que se utilice, instrumente la extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras, nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas", justificó el gobierno, uno de los pocos que reconoce la supuesta reelección de Maduro.

FUENTE: Con información de AFP / Divergentes / Infobae / El Heraldo