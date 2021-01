Precio del agua en Cuba aumenta en un 700%

Aunque el aumento del costo del agua en Cuba superó al incremento salarial, pues el pago a los trabajadores se multiplicó, como promedio, por 4,9, el funcionario dejó entrever que puede subir aún más, pues indicó a la revista estatal Bohemia que "habrá un período de hasta un año para estudiar y decidir a cuánto ascenderán finalmente".

Al ser interrogado sobre las posibles mejoras en el servicio en Cuba, ya que actualmente menos de la mitad de la población del país recibe el líquido en su casa con frecuencia diaria o en día alternos, el funcionario afirmó que no hay muchas posibilidades, pues "desde un análisis puramente económico, las empresas continuarán en similar situación".

"Se incrementaron las tarifas, pero también los gastos; entonces seguiremos igual. No obstante, nuestros trabajadores, quienes antes cobraban 300 pesos como promedio, hoy reciben un monto superior y eso, inevitablemente, repercutirá en un mejor servicio", agregó González.

El directivo reconoció que la empresa no es rentable, pero el motivo no radica en el precio del servicio, sino en "las pérdidas a causa de los salideros", en las "personas que no pagan" y en las propias "ineficiencias de la empresa en la gestión del cobro", explicó.

Con el objetivo de aumentar sus ingresos, la OSDE pretende fabricar este 2021 unos 120.000 nuevos metrocontadores para sustituir a los que están obsoletos, que son unos 62.000. El resto se instalará en centros estatales, instalaciones utilizadas por trabajadores del sector privado vinculados a la producción y en las residencias.

"Todo será con la política de que se metre donde haya un flujo estable de agua, con un buen servicio en cuestiones de tiempo, volumen y calidad; y que luego se avance hacia otros sitios menos aventajados, como los que tienen, digamos, agua cada tres días", explicó González.

En 2020 se perdió el 43% del agua bombeada en la Isla debido a los salideros y los problemas del sistema de acueducto, aunque la cifra disminuyó respecto a 2019, cuando las pérdidas alcanzaron un 47%.