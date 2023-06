Premian a abogada colombiana por ayuda a mujeres emprendedoras

MIAMI .- La abogada colombiana Paola Andrea Onzaga Franco, presidenta de Mujeres Exitosas Latam, fue galardonada por el International Women in Business, un espacio que busca promover la igualdad de género y fomentar el empoderamiento de las mujeres en el mundo de los negocios, inspirando a futuras generaciones de mujeres a perseguir sus sueños y alcanzar el éxito en el mundo empresarial., reseña el medio de prensa Semana.

La inclusión de Onzaga fue posible gracias a sus logros y a su fuerza impulsora para empoderar a decenas de mujeres en el ámbito empresarial, además de promover la igualdad de oportunidades. Su compromiso y liderazgo con esta misión, la llevaron a recibir este importante galardón.

Semana resalta que Paola Onzaga es una abogada caleña de 42 años, graduada en la Universidad de San Buenaventura de su ciudad natal. Es también especialista en derecho administrativo y cuenta con un magister en ciudadanía, derechos humanos, política y ética de la Universidad de Barcelona, en España.

Es, además, docente de la Universidad Javeriana de Cali, a la que se vinculó después de terminar sus estudios en Europa. Al mismo tiempo, se enfocó en analizar las condiciones de unas doscientas mujeres en América Latina e inició su trabajo como facilitadora en las escuelas de incidencia política para mujeres en la alcaldía de Santiago de Cali.

Paola Onzaga igualmente fue la coordinadora de empoderamiento político-social de la Subsecretaría de Equidad de Género, donde lideró la elección y conformación de la Mesa Municipal de Mujeres, en la que participaron algunas mujeres excombatientes de la guerrilla.

Pero, más que eso, es una inspiración para muchas mujeres en América Latina. Su dedicación y pasión por el derecho internacional y los derechos humanos han sido reconocidos en otros espacios a nivel nacional e internacional.

“Este es un galardón que nunca en mi vida me imaginé ganar y mucho menos en un país como España, me enorgullece, ya que me permite demostrarles a otras mujeres, que los sueños se hacen realidad”, señaló Onzaga tras recibir el reconocimiento.

Entre su largo recorrido profesional, esta abogada se ha destacado por haber liderado importantes proyectos que contribuyen al empoderamiento político de las mujeres, dentro de los que se destacan el debate político ‘Agenda Mujer’, que fue realizado en Colombia en el año 2019; fue además organizadora del ‘Campus Iberoamericano Electoral’, creado para las elecciones de segunda vuelta al Congreso de la República de Colombia. En mayo de 2018 también coordinó el ‘Campus Iberoamericano Electoral’ para las elecciones legislativas en San Salvador, El Salvador.

Su valioso trabajo con las mujeres le ha merecido varios reconocimientos y premios nacionales e internacionales, como el entregado por el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, en 2019, gracias a su contribución en ese país; y el Premio Toyp Ten Outstanding Young Persons Colombia, por contribuir a la niñez, a la paz mundial y a los derechos humanos otorgado por la organización JCI.

Es creadora de los programas ‘Galardón el verdadero poder de la mujer’, que exalta el trabajo en pro del empoderamiento femenino y las ‘Escuelas Móviles’ que han llegado a más de 100 ciudades en el mundo.

No obstante, su mayor reconocimiento es llevar adelante las escuelas móviles que adelanta en Colombia y en el mundo a través de la organización Mujeres Exitosas Latam, para impulsar a niñas y a mujeres en diferentes ámbitos como: lo político, empresarial, económico, marketing digital, finanzas y empoderamiento espiritual, entre otras áreas.

