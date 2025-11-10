Presidente de Bolivia apuesta por un gabinete formado por aliados tecnócratas

El candidato del PDC, Rodrigo Paz, resultó electo presidente de Bolivia en el balotaje del 19 de octubre de 2025.

LA PAZ. - El presidente de Bolivia , Rodrigo Paz, juramentó al gabinete que lo acompañará durante su gestión; está integrado por aliados tecnócratas en base a la meritocracia y no incluye representación indígena.

El nuevo mandatario tomó posesión el sábado 8 de noviembre. El histórico triunfo del centrista Paz en las elecciones rompió con el dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), así como con las dinámicas de poder que venían produciéndose en la política boliviana, acostumbrada al reparto sectorial de los cargos en los gobiernos primero de Evo Morales y después de Luis Arce.

BOLIVIA Rodrigo Paz advierte a Luis Arce: "No se vaya del país, hay dudas que aclarar"

BOLIVIA Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

El nuevo Gobierno de Paz está formado por 14 ministerios, tres menos que en la gestión del expresidente Arce. Los ministros tomaron posesión de sus carteras en el Palacio Quemado, relegado estos últimos años en favor de la Casa Grande del Pueblo, en otro gesto cargado de simbolismo con el que el nuevo presidente quiere marcar diferencias.

De acuerdo con un censo de 2024, 38,7 por ciento de los habitantes de Bolivia son indígenas, principalmente quechuas y aymaras. Rodrigo Paz descartó contar con ellos con el argumento de que durante 20 años tuvieron, al igual que otros sectores, representación en el Gobierno, y que ahora es el momento de la "meritocracia".

"¿Bolivia está mejor?", se preguntó Paz el domingo, anticipándose a las críticas que dijo recibirá por ello.

El nuevo mandatario puntualizó: "Es momento de darle a la meritocracia, a la eficiencia, a la transformación del Estado para darle servicio al pueblo". Agregó que la puerta está abierta a todos los que quieran "servir a la patria".

Paz también ordenó retirar la bandera wiphala, que representa a los pueblos indígenas, de la fachada del Palacio Quemado.

"Quitarla de la bandera del Palacio es una ofensa para el movimiento indígena originario campesino y un intento de borrar la memoria colectiva. De un Estado de inclusión pasamos a uno de exclusión", denunció el expresidente Morales.

Gabinete para la crisis

El mandatario boliviano advirtió a su equipo, conformado por representantes de las formaciones y sectores que le ofrecieron su apoyo durante las elecciones, que este nuevo mandato requiere de su disponibilidad 24 horas al día, siete días a la semana, para sacar de la crisis económica y social en la que se encuentra el país.

Entre los elegidos destaca José Luis Lupo, nuevo ministro de la Presidencia, que tendrá como primera labor reestructurar el Gobierno para que las carteras que fueron eliminadas pasen a formar parte de otros ministerios.

Lupo, que asumirá como titular interino de Desarrollo Rural y Tierras hasta que la cartera sea absorbida por otro ministerio, ejerció como ministro en cinco ocasiones en los gobiernos del padre del nuevo presidente, Jaime Paz Zamora, así como de Hugo Banzer y Jorge "Tuto" Quiroga.

Para contener la crisis económica, Rodrigo Paz eligió a Gabriel Espinoza, antiguo director del Banco Central de Bolivia, mientras que las relaciones internacionales se dejarán en manos de Fernando Aramayo, con experiencia como coordinador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia.

FUENTE: Con información de Europa Press