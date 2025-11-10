lunes 10  de  noviembre 2025
POLÍTICA

Presidente de Bolivia apuesta por un gabinete formado por aliados tecnócratas

El nuevo Gobierno de Bolivia está formado por 14 ministerios, tres menos que en la gestión del expresidente Luis Arce

El candidato del PDC, Rodrigo Paz, resultó electo presidente de Bolivia en el balotaje del 19 de octubre de 2025.

El candidato del PDC, Rodrigo Paz, resultó electo presidente de Bolivia en el balotaje del 19 de octubre de 2025.

JORGE BERNAL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ. - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, juramentó al gabinete que lo acompañará durante su gestión; está integrado por aliados tecnócratas en base a la meritocracia y no incluye representación indígena.

El nuevo mandatario tomó posesión el sábado 8 de noviembre. El histórico triunfo del centrista Paz en las elecciones rompió con el dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), así como con las dinámicas de poder que venían produciéndose en la política boliviana, acostumbrada al reparto sectorial de los cargos en los gobiernos primero de Evo Morales y después de Luis Arce.

Lee además
El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión
El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz advierte a Luis Arce: "No se vaya del país, hay dudas que aclarar"

El nuevo Gobierno de Paz está formado por 14 ministerios, tres menos que en la gestión del expresidente Arce. Los ministros tomaron posesión de sus carteras en el Palacio Quemado, relegado estos últimos años en favor de la Casa Grande del Pueblo, en otro gesto cargado de simbolismo con el que el nuevo presidente quiere marcar diferencias.

De acuerdo con un censo de 2024, 38,7 por ciento de los habitantes de Bolivia son indígenas, principalmente quechuas y aymaras. Rodrigo Paz descartó contar con ellos con el argumento de que durante 20 años tuvieron, al igual que otros sectores, representación en el Gobierno, y que ahora es el momento de la "meritocracia".

"¿Bolivia está mejor?", se preguntó Paz el domingo, anticipándose a las críticas que dijo recibirá por ello.

El nuevo mandatario puntualizó: "Es momento de darle a la meritocracia, a la eficiencia, a la transformación del Estado para darle servicio al pueblo". Agregó que la puerta está abierta a todos los que quieran "servir a la patria".

Paz también ordenó retirar la bandera wiphala, que representa a los pueblos indígenas, de la fachada del Palacio Quemado.

"Quitarla de la bandera del Palacio es una ofensa para el movimiento indígena originario campesino y un intento de borrar la memoria colectiva. De un Estado de inclusión pasamos a uno de exclusión", denunció el expresidente Morales.

Gabinete para la crisis

El mandatario boliviano advirtió a su equipo, conformado por representantes de las formaciones y sectores que le ofrecieron su apoyo durante las elecciones, que este nuevo mandato requiere de su disponibilidad 24 horas al día, siete días a la semana, para sacar de la crisis económica y social en la que se encuentra el país.

Entre los elegidos destaca José Luis Lupo, nuevo ministro de la Presidencia, que tendrá como primera labor reestructurar el Gobierno para que las carteras que fueron eliminadas pasen a formar parte de otros ministerios.

Lupo, que asumirá como titular interino de Desarrollo Rural y Tierras hasta que la cartera sea absorbida por otro ministerio, ejerció como ministro en cinco ocasiones en los gobiernos del padre del nuevo presidente, Jaime Paz Zamora, así como de Hugo Banzer y Jorge "Tuto" Quiroga.

Para contener la crisis económica, Rodrigo Paz eligió a Gabriel Espinoza, antiguo director del Banco Central de Bolivia, mientras que las relaciones internacionales se dejarán en manos de Fernando Aramayo, con experiencia como coordinador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

La urgencia e importancia de desmontar el narcoestado en Bolivia

EEUU dona a Bolivia recursos en medicamentos no disponibles para tratar VIH

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Te puede interesar

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción